Fitch spune că România ar putea fi retrogradată la ‘junk’ dacă se prelungește criza politică

România este într-o cursă contracronometru pentru a evita retrogradarea la categoria ‘junk’ (nerecomandat pentru investiții – n.r.), în contextul în care o criză politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală, a declarat Malgorzata Krzywicka, analistă la agenția de evaluare financiară Fitch Ratings, pentru Bloomberg.

La finele lunii iulie, Fitch a menținut ratingul suveran al României la ‘BBB minus’, cu perspectivă negativă, acesta fiind ultimul calificativ din categoria ‘investment grade’. Fitch urmează să dea publicității o nouă evaluare a ratingului suveran al României în luna ianuarie 2027.

Capacitatea guvernului de la București de a reduce și mai mult deficitul bugetar și de a prezenta un buget credibil pentru anul următor vor fi esențiale pentru evaluarea bonității țării pe termen scurt, a subliniat Malgorzata Krzywicka.

‘Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât se ridică mai multe întrebări cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustările necesare’, a subliniat Malgorzata Krzywicka.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moțiune de cenzură. Ca urmare, de peste patru luni, România are Executiv interimar.

Potrivit Bloomberg, o altă încercare eșuată de a aproba un guvern ar apropia România de alegeri anticipate, prelungind incertitudinea și sporind riscurile pentru buget și pentru ratingul de țară.

Malgorzata Krzywicka a semnalat că pragul pentru menținerea ratingului crește cu fiecare săptămână de criză politică. ‘Ceea ce trebuia să fie o remaniere guvernamentală relativ de scurtă durată, la momentul căderii guvernului în primăvară, s-a prelungit dincolo de vară. Iar acum am trecut deja de jumătatea lunii septembrie și încă nu avem o soluție’, a mai spus analista Fitch.

Aceasta a afirmat că România are nevoie de o corecție suplimentară a deficitului de aproximativ 1,5 puncte procentuale din PIB pentru a contribui la stabilizarea creșterii datoriei publice pe termen mediu. Fitch estimează în prezent deficitul bugetar al României pentru 2026 la 5,9% din PIB, sub ținta de 6,2% stabilită de guvern.

În opinia analiștilor de la Fitch, îmbunătățirea colectării impozitelor este una dintre metodele-cheie de reducere a deficitului în anii următori, întrucât ‘marja de manevră este limitată pe partea cheltuielilor’ după măsurile de austeritate deja implementate.

Krzywicka a respins argumentele potrivit cărora stimularea creșterii economice ar putea înlocui consolidarea fiscală. ‘Sunt câștiguri marginale. Sunt departe de amploarea ajustării pe care România trebuie să o realizeze. O creștere economică mai robustă, în sine, nu va rezolva problema deficitelor mari’, a adăugat analista agenției de evaluare financiară Fitch Rating, Malgorzata Krzywicka.