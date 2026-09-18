Tanczos Barna: UDMR nu susține un guvern ce are nevoie de sprijinul AUR, SOS, alte partide extremiste

UDMR nu susține un guvern care va avea nevoie de sprijinul AUR, SOS România sau al altor ‘partide extremiste’, a anunțat vineri vicepremierul Tanczos Barna.

‘UDMR salută această nominalizare, salutăm nominalizarea domnului Siegfried Mureșan în funcția de premier. Așa cum am susținut atunci când am făcut propunerea, acum trei luni de zile, și am salutat faptul că domnul Mureșan a acceptat propunerea celor trei partide, astăzi salutăm această nominalizare. Considerăm că cel mai important lucru astăzi pentru România este să ne gândim la un guvern care nu are o perspectivă de câteva luni, să găsim o soluție politică care asigură o guvernare stabilă până în 2028’, a declarat Tanczos Barna la Parlament, într-o conferință de presă comună cu Mureșan și lideri ai PNL și USR.

El a reafirmat opinia UDMR privind refacerea majorității care s-a destrămat în luna aprilie, rotativa fiind de asemenea o soluție pentru o construcție politică solidă.

‘Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă. Detaliile, sigur, trebuie discutate în negocieri politice cu Partidul Social Democrat. PNL, USR și UDMR au făcut această propunere cu gândul la o stabilizare a situației politice și salutăm că există această oportunitate pentru clasa politică să rezolvăm problema pentru următorii doi ani. Subliniem încă o dată că nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste. UDMR nu va participa în asemenea construcții politice, de aceea credem că săptămâna viitoare trebuie reluate acele negocieri care să ofere o altă alternativă, o altă perspectivă și o guvernare stabilă pe termen mediu pentru România’, a transmis ministrul UDMR.