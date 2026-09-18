Siegfried Mureșan: Începem redactarea programului de guvernare. La începutul săptămânii viitoare – discuții cu parlamentarii

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat, vineri, că începe redactarea programului de guvernare, împreună cu PNL, USR și UDMR, menționând că la începutul săptămânii viitoare va prezenta prioritățile și, pe baza acestora, va avea o discuție ‘extrem de transparentă’ cu parlamentarii.

‘Am decis ca, împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, din Uniunea Salvați România și din UDMR, să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru țară din prima zi în care acest Guvern va fi învestit. Începând de astăzi, voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca, pe baza priorităților programului de guvernare, să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României’, a afirmat Mureșan, la Parlament, într-o conferință de presă comună cu lideri ai PNL, USR și UDMR.

El a transmis că acest proces va fi ‘extrem de transparent’, la fiecare pas.

Siegfried Mureșan a precizat că a fost informat joi de președinte privind desemnarea sa pentru funcția de premier.

‘Am fost informat ieri de președintele României cu privire la intenția domniei sale de a mă desemna candidat pentru funcția de prim-ministru, mulțumesc președintelui României pentru această desemnare, pe care o accept. Mulțumesc foarte mult colegilor mei din PNL și partenerilor noștri de încredere din USR și UDMR pentru parteneriatul constant, strâns, de încredere pe care l-am avut în toată această perioadă’, a indicat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul PNL a amintit că, în urmă cu 84 de zile, cele trei partide au decis să propună împreună candidatura sa pentru poziția de prim-ministru, menționând că a fost și atunci și este și acum ‘pregătit’ pentru formarea unui Guvern ‘serios’, ‘reformator’, ‘proeuropean’.

Mureșan a subliniat că România are nevoie de un Guvern ‘serios’ și ‘credibil’ cât mai curând, un Guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an.

‘Știu că România a câștigat încredere, credibilitate în ultimul an, știu că România este astăzi mai stabilă, mai puternică decât în trecut și trebuie să continuăm pe acest drum’, a transmis el.