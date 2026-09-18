Grindeanu, despre premierul desemnat și liderii dreptei: N-au program, au o rotativă

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune despre premierul desemnat și liderii ‘dreptei’ că nu au program de guvernare, în schimb au ‘o rotativă’.

‘N-au program, au o rotativă. După ce au ținut țara blocată patru luni și jumătate pentru a rămâne pe funcții, mă așteptam ca premierul desemnat și liderii dreptei să aibă deja pregătit un lucru elementar: un plan pentru România. Un plan care să ne spună cum intenționează să redreseze economia, ce politică fiscală propune, ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, pentru susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă. Și, mai ales, dacă intenționează să continue politica de austeritate a Guvernului Bolojan sau să schimbe direcția, așa cum au cerut românii’, a scris Grindeanu vineri pe Facebook.

În schimb, adaugă liderul PSD, ‘înainte să vedem programul lui Siegfried Mureșan, remarcăm deja vechiul reflex al PNL și USR: împărțirea funcțiilor și a puterii’.

‘Am înțeles că domnul Mureșan are obiceiul de a-și lua ‘timp de gândire’. Foarte bine. Poate după aceea vine cu ceva mai mult decât programul de vară ‘Jos PSD’. Între timp, leul a pierdut teren în fața euro de la desemnarea domnului Mureșan. PSD este ferm: întâi programul pentru România, întâi măsurile pentru români’, a transmis Sorin Grindeanu.