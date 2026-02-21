Bundesbank se așteaptă la o creștere modestă a economiei germane în primul trimestru din 2026

Economia germană prinde viteză lent în primul trimestru din 2026 și probabil doar în trimestrul doi se va înregistra un impuls real, a estimat joi Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank), transmite DPA.

Cea mai mare economie europeană s-a confruntat cu o stagnare în ultimii ani, industria fiind extrem de afectată, iar taxele vamale americane au lovit exporturile, obligând Guvernul să ia măsuri pentru redresare.

‘Economia va continua probabil să crească în primele trei luni din 2026, deși cu un impuls slab. Dar din trimestrul doi, totuși, PIB-ul Germaniei va crește mai dinamic, în special în urma măsurilor de stimulare fiscală’, se arată în raportul publicat de Banca Centrală a Germaniei.

Experții cred că miliardele de euro care vor fi cheltuite de Guvern pentru apărare și infrastructură vor ajuta cea mai mare economie europeană să depășească în sfârșit declinul provocat de prețurile ridicate la energie, reducerea competitivității și deficitul de forță de muncă.

PIB-ul Germaniei a crescut cu 0,3% în trimestrul patru din 2025, cel mai semnificativ avans trimestrial din ultimii trei ani. Pe ansamblul anului trecut, economia a înregistrat un avans de 0,2%, după recesiunea din 2023 și 2024.

Cererea pentru bunuri industriale germane s-a redresat recent, dar o mare parte din creșterea comenzilor interne este probabil datorată comenzilor majore legate de cheltuielile din domeniul apărării, care nu se reflectă direct în producție, potrivit Bundesbank. Instituția atrage atenția că beneficiile de pe urma creșterii economiei mondiale vor fi limitate, ținând cont de poziția competitivă slabă a industriei Germaniei.

Experții Bundesbank sunt mult mai optimiști în privința comerțului extern, ei previzionând un avans al exporturilor, în urma majorării comenzilor de peste hotare.

‘După dificultățile provocate de taxele vamale, cererea externă este în creștere’, se arată în raportul publicat de Banca Centrală a Germaniei.