Burnete: Discuțiile pe legea salarizării – reluate săptămâna viitoare

Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat, vineri, că discuțiile între partidele politice privind legea salarizării vor fi reluate săptămâna viitoare și, în măsura în care există un compromis între cele patru partide, este posibil să fie organizată o altă sesiune extraordinară a Parlamentului în care să fie depus acest proiect, el menționând că nu este vorba despre un blocaj și face apel la sindicate să participe la dialogul de la Ministerul Muncii.

‘La ultima discuție, de ieri, cu partidele politice (…), concluzia unanimă a fost că mai sunt necesare discuții tehnice și între partide și la nivelul Ministerului Muncii cu anumite familii ocupaționale și că este un proiect mult prea important ca partidele să se grăbească. Astfel că decizia a fost că pentru încă una sau două săptămâni vor continua discuțiile la nivel tehnic între partide. Vom relua săptămâna viitoare și, în măsura în care există un compromis între cele patru partide, posibil să fie organizată o altă sesiune extraordinară, în care să fie depus acest proiect al legii salarizării’, a precizat Burnete, după participarea la evenimentul ‘Romania India Business Forum’.

Întrebat dacă sunt garanții că legea va fi adoptată în termenul prevăzut în PNRR, Burnete a răspuns: ‘N-aș putea spune că avem garanții (…), e o negociere dificilă, pentru că e o lege care se aplică tuturor salariaților în sectorul public, vorbim de peste un milion de oameni, e normal să fie dificile aceste discuții’.

‘Nu am luat-o de la zero. Procesul a fost în felul următor: în 21 mai, dacă îmi mai aduc bine aminte, cele patru partide s-au întâlnit la Cotroceni și au agreat un acord politic, care spunea că trebuie să ne încadrăm în 8 miliarde și ei își asumă să nu depună individual proiecte, ci doar unul comun, cu rugămintea către Ministerul Muncii să acționeze ca un fel de secretariat tehnic și să poarte aceste discuții cu familiile ocupaționale, pentru că partidelor le este foarte greu să discute ele cu profesorii, cu medicii și așa mai departe, urmând ca, la finalul acestor discuții, să ne reîntâlnim în acest grup, ca partidele să se reîntâlnească în acest grup și să vedem unde s-a ajuns. Ministerul a purtat aceste discuții, a venit cu niște concluzii ale sale, dar până la urmă este decizia partidelor ce proiect își asumă, pentru că ele vor trebui să depună un proiect în Parlament. Și concluzia după o lună și jumătate este că mai este necesară încă o rundă de discuții’, a explicat consilierul prezidențial.

Întrebat cine nu și-a respectat angajamentul, Radu Burnete a spus: ‘Având în vedere că sunt la discuții la Palatul Cotroceni, toate cele patru partide sunt în cadrul acestui angajament, din punctul meu de vedere’.

‘Nu cred că este vorba de un blocaj, e o lege foarte complicată’, a adăugat el.

Burnete a amintit că sindicatele au fost chemate la Ministerul Muncii, menționând că face un apel ca acestea să nu refuze dialogul.

‘Ceea ce se întâmplă la Cotroceni este că oferim un spațiu celor patru partide în care să negocieze această lege și eu le-am transmis și sindicatelor că ăștia sunt pașii normali. Dacă cele patru partide agreează între ele o lege care în continuare este inacceptabilă, vedem atunci ce facem în discuția cu sindicatele, dar deocamdată nu pot spune că s-a ajuns la un compromis între partide’, a arătat el.

Potrivit consilierului prezidențial, în aceste zile se caută soluții la toate problemele pe care le ridică diversele familii ocupaționale.

‘La finalul acestui proces avem două posibilități, fie cele patru partide anunță că au reușit să ajungă la un compromis pe care și-l asumă și atunci vor vedea dacă mai sunt necesare sau nu discuții cu sindicatele sau nu reușesc să ajungă la un compromis și, din păcate, asta va fi, nu vom avea o nouă lege a salarizării’, a mai spus Burnete.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi seara că proiectul de lege privind salarizarea în sistemul public nu este încă finalizat și ar urma să facă obiectul unor dezbateri într-o altă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, separat de celelalte proiecte de lege aferente unor jaloane din PNRR care urmează să fie discutate săptămâna viitoare în Parlament. El a precizat că proiectul elaborat de Ministerul Muncii nu va duce la diminuarea veniturilor niciunui angajat din sistemul public și a avertizat că neadoptarea acestuia ar însemna pierderea a 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență și nu va conduce nici la economii la cheltuielile cu salariile.