Buzoianu: Întotdeauna în politica românească și în administrația din România apar focuri care trebuie stinse

Realitatea este că avem strategii peste strategii care au fost adoptate în ultimii ani de zile, dar ce se întâmplă în practică este că apar întotdeauna în politica românească și în administrația din România focuri care trebuie să fie stinse, a declarat, joi, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

‘Sunt destul de des chemată să vorbesc despre sustenabilitate, despre o dezvoltare durabilă și de fiecare dată lumea se așteaptă cumva să avem acest baghetă magică în care să spunem care este viziunea ministerului. Realitatea este că avem strategii peste strategii, planuri care au fost adoptate în ultimii ani de zile. Teoretic, viziunea ar fi trebuit să fie clară până acum pentru toată lumea. Ce se întâmplă în practică este că apar întotdeauna în politica românească și în administrația din România, tot timpul, focuri care trebuie să fie stinse, apar contexte care sunt după aceea prevăzute ca fiind prioritare în fața unor astfel de strategii. Și atunci, în fiecare lună mai discutăm un pic despre cum să mai schimbăm un pic planurile pe care le-am adoptat, despre cum să mai schimbăm un pic strategiile pe care le-am adoptat. Dumneavoastră, cei care sunteți aici, în sală, sunteți principalii oameni care suferă de pe urma acestui lucru, pentru că voi sunteți cei care faceți investiții pe termen lung, vă puneți capital și resurse umane financiare ca să puteți să gestionați planurile și strategiile pe care ministerele și Guvernul le adoptă. Dumneavoastră nu vă faceți strategii de pe o lună pe alta, în funcție de Guvern’, a spus Buzoianu la o conferință referitoare la dezvoltare sustenabilă.

Aceasta a adăugat că lucrurile care merg bine nu trebuie schimbate, ci îmbunătățite, și a data ca exemplu Sistemul de Garanție-Returnare al RetuRo.

‘Am chemat RetuRo și am întrebat ‘Aveți posibilitatea să creșteți?’. Răspunsul a fost da, dar ne trebuie puțin timp să facem niște studii. Le-am acordat acest timp să facă studii, pentru că mi s-a părut mult mai bine decât să venim decât să vină ministerul să le spună că de mâine facem borcane sau că de poimâine ambalajele de la machiaje. Avem în momentul de față propunerea pentru Tetrapak, care este un studiu în desfășurare, care se apropie probabil în perioada imediat următoare de niște rezultate și de niște concluzii, ca să vedem cum poate să fie pus mai bine în aplicare’, a explicat șefa de la Mediu.

În viziunea ministrei de resort, problema României nu este că nu are legislația relativ bună sau că îi lipsesc strategiile sau planurile, ci că de fiecare dată când s-au încercat implementări, ‘cineva a dat niște telefoane și a cerut o excepție’.

‘Așa a început modificarea tuturor legilor și tuturor strategiilor și tuturor planurilor. În lunile astea, noi am încercat să aducem, să scoatem la iveală cât mai multe practici care nu au respectat legislația, tocmai ca să vă dăm vouă un cadru cât mai corect în care să puteți să fiți în competiție reală cu oamenii respectivi. Din perspectiva Ministerului Mediului, dezvoltare durabilă înseamnă să nu gândim doar pe situații de criză, ci să realizăm că, în fiecare zi, în fiecare lună, va exista ceva care va fi mai important decât dezvoltarea durabilă. Nu a existat niciodată în istoria planetei cineva care a venit și care a spus, astăzi, că cel mai important lucru posibil este dezvoltarea durabilă. Pentru că, de cele mai multe ori, într-adevăr, crizele de moment primează și ca resurse, și ca atenție. Treaba Ministerului Mediului este să aducă puțină stabilitate, puțină predictibilitate și să se uite și peste 20-30 de ani să facă inclusiv din politicile de peste 20-30 de ani o prioritate’, a subliniat Diana Buzoianu.

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2030, economia circulară și rolul tehnologiei și digitalizării în implementarea politicilor de sustenabilitate se află printre temele de discuție din cadrul evenimentului ‘Competitive sustainability summit – Strategy. Resilience. Growth. Community’, organizat joi la București.