Buzoianu: Nu vom susține Guvernul Veștea, cel puțin asta a fost decizia luată în Biroul Național

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri că USR nu va susține Guvernul Veștea, invocând decizia conducerii partidului și rezultatele scrutinurilor din ultimul an.

‘Noi nu vom susține Guvernul Veștea, cel puțin asta a fost decizia luată în Biroul Național. Eu voi avea o poziție clară împotrivă și sunt convinsă că și restul colegilor vor avea exact aceeași poziție, pentru că este una absolut normală. Eu am spus asta și consider că este real acest argument: românii au avut în ultimul an de zile de două ori pe buletinul de vot ideea de USL. De două ori. Și de două ori au votat împotriva ideii de USL. De două ori și-au dat votul împotriva USL. Acum noi nu putem să votăm USL la un an de zile, ca și cum uităm votul românilor’, a susținut Diana Buzoianu, într-o conferință de presă.

Ea a dat asigurări că toți membrii USR, fără excepție, vor vota împotriva Guvernului Veștea.

‘Vă pot garanta un lucru, pentru că tot aud aceste zvonuri, că vor zbura niște voturi de la USR direct în tolba domnului Veștea. Îl anunț pe domnul Veștea că asta este la fel de ridicol precum era știrea domnului Veștea că va trece cu unanimitate susținerea lui în Biroul Național PNL pentru Guvernul dumnealui și, după aceea, a picat cu 70% din membrii PNL care au votat împotrivă. Declarațiile sunt de un ridicol extrem și realitatea va fi că vom vota cu toții împotrivă. Guvernul Veștea va avea o susținere sau nu din partea USR bazat pe capacitatea acestui guvern de a da reforme sau de a bloca reforme, iar în cazul de față vorbim de un guvern care va bloca reforme’, a transmis aceasta.

Întrebată de jurnaliști de ce consideră că Guvernul Bolojan este superior unui viitor Guvern PSD-PNL, Buzoianu a invocat reformele promovate de Cabinetul din care a făcut parte.

‘Pentru că este un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mișcări de trădare. Dar, lăsând la o parte aceste argumente, este un guvern format pentru că era necesar să cadă un alt guvern, Guvernul Bolojan, din care și eu am făcut parte – și despre care vă pot spune că a deranjat prin reformele și prin măsurile pe care le-a luat. De exemplu, vă pot spune ce am făcut eu bine pentru români, pentru că am fost în guvernul acesta. Am reușit să facem reforma Romsilva, am reușit să scoatem la iveală clădirile ilegale și să și dărâmăm o parte din clădirile ilegale de pe plaje, am reușit să scoatem la iveală mai multe contravenții și fapte penale prin Garda de Mediu, record față de orice alt an din istoria Gărzii de Mediu, am reușit să punem în vigoare acte normative care trenau de ani de zile, am făcut din drone instrumente care să poată fi folosite inclusiv în instanță și lista continuă’, a menționat Buzoianu.

În plus, a continuat ministrul Mediului, actualul Cabinet a atras mai multe fonduri europene în 10 luni decât au reușit alte guverne în patru ani.

‘Am reușit să atragem mai multe fonduri europene în 10 luni de zile decât au reușit alții în 4 ani de zile înaintea noastră. Lista poate să continue și asta este pentru că știu domeniul, pentru că eu sunt în minister și am putut să dau acest răspuns și sunt convinsă că, de exemplu, la celelalte ministere USR s-au făcut aceleași realizări care pot fi susținute în fața românilor’, a subliniat Diana Buzoianu.