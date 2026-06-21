Tabăra Veștea susține că excluderile anunțate la Congres nu produc efecte: Urmează să învestim forurile jurisdicționale

Reprezentanți ai echipei premierului desemnat, Adrian Veștea, anunță că urmează să învestească forurile jurisdicționale competente cu verificarea legalității conduitei PNL, după deciziile luate duminică, la Congresul Extraordinar, privind excluderea unor membri, potrivit unor surse politice.

”Excluderile anunțate astăzi nu pot produce niciun efect. Deciziile BPN nr. 22 și nr. 25 din 15 iunie sunt suspendate de joi printr-o hotărâre executorie de drept. A sancționa pe baza unor decizii suspendate înseamnă a sfida o hotărâre judecătorească. În egală măsură, mecanismul folosit nu există în Statut. Niciun for nu poate ‘mandata’ un altul să dispună excluderea. Sancțiunile sunt graduale, se apreciază în concret și presupun dreptul la apărare, audiere și cale de atac”, susțin sursele citate.

Potrivit acestora, ”un ultimatum colectiv de câteva ore nu este o procedură statutară”.

”Nici noul Statut nu remediază caracterul nelegal și nestatutar al hotărârii. A intrat în vigoare abia astăzi, prin ratificare la Congres. Chiar și așa, nu se poate aplica retroactiv unor pretinse fapte anterioare, întrucât neretroactivitatea este un principiu elementar. Procedura Congresului Extraordinar a fost însă derulată ca și cum noul Statut ar fi fost deja în vigoare. Pe acest viciu, întreaga procedură, inclusiv Congresul, este susceptibilă de a fi anulată în instanță. Urmează să învestim forurile jurisdicționale competente cu verificarea legalității conduitei partidului”, au transmis sursele citate.

În una dintre rezoluțiile adoptate duminică, la Congres, se solicită demisia din PNL a lui Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și a Alinei Gorghiu.