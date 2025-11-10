Buzoianu: O să facem un control generalizat pe plajele din România

Ministerul Mediului va face un control generalizat pe plajele din România, pentru a vedea dacă situația de la Năvodari nu se întâmplă pe toate plajele, a declarat, luni, ministra Mediului, Diana Buzoianu.

‘Ne uităm să facem un control mult mai generalizat pe plajele din România, pentru că vrem să vedem dacă această situație de la Năvodari este o situații specială, excepțională, sau dacă este de fapt o situație care se întâmplă pe absolut toate plajele România. Și o să avem acest control făcut în următoarea lună’, a spus Buzoianu la o conferință de presă.

Aceasta a anunțat anterior că Apele Române au luat decizia de a nu prelungi contractele de închiriere a segmentului de plajă din Năvodari, în urma unui control derulat reieșind că din cele 75 de contracte, 62, respectiv circa 80%, aveau construcții ilegale pe acel spațiu.

Pe de altă parte, Diana Buzoianu a mai afirmat că a fost creat un grup de lucru la Ministerul Mediului pentru a gestiona legea plajelor.

‘Am văzut în ultimele săptămâni și ultimele luni, de fapt, un asalt legislativ asupra legii plajelor. Din foarte multe părți au venit amendamente, au venit propuneri care își propun de fapt să legalizeze prin modificarea legislației astfel de cazuri (precum cele de la Năvodari n.r). Noi ne uităm foarte îngrijorați la acest lucru. Vom avea o lege a plajelor care trebuie să fie adusă la zi cu anul 2025, dar nu o lege a plajelor care să vină să dea numai beneficii unor oameni care astăzi sunt în ilegalitate. Legea plajelor trebuie să fie o lege care să aducă interesul public din nou în zona de litoral a României’, a subliniat șefa de la Mediu.

De asemenea ministra a mai anunțat că în perioada următoare va fi elaborat ‘un raport cheie’, care va atrage atenția asupra unor probleme generalizate.

‘Avem o situație de împărțire a litoralului românesc, de acces și de intrare asupra litoralului românești, cu proprietăți private. O comisie a fost creată acum aproximativ un an de zile în urma unui caz celebru de corupție, în care au fost anumite plaje în mod evident identificate ca fiind ilegal date în proprietate privată, deși acest lucru nu trebuie să se întâmple, pentru că plajele sunt proprietatea publică a statului, conform Constituției României. Există această comisie care a fost luni de zile blocată. Avem o parte din ultima analiză care este necesară și în perioada imediat următoare vom veni și să arătăm inclusiv modalitatea în care, de-a lungul timpului, plajele din România au fost practic prăduite și au ajuns în proprietate privată, deși ele n-ar fi trebuit să ajungă niciodată acolo’, a transmis Diana Buzoianu.