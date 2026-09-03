Campania de 40 de zile a Ucrainei a costat Rusia 1% din PIB, spune Putin

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut că atacurile ucrainene au provocat Rusiei pagube echivalente cu aproximativ 1% din Produsul său Intern Brut pe parcursul campaniei de 40 de zile ordonată de președintele Volodimir Zelenski, transmite Bloomberg.

‘Cred că ne-au provocat pagube reale’, le-a spus Putin reporterilor la o conferință de presă de marți seara la Bișkek, Kârgâstan, unde a participat la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. ‘Pagubele totale, conform estimărilor noastre preliminare, au fost destul de substanțiale – în jur de 1% din PIB. Acestea nu sunt pagube vitale pentru noi’, a adăugat Putin.

Ucraina a avariat aproximativ 100 de nave rusești în timpul campaniei care a început în iunie, inclusiv aproximativ 40 în primele două săptămâni, a spus Putin. Acesta a adăugat însă că

doar aproximativ 10% din rafinăriile Rusiei au mai rămas de reparat după atacurile ucrainene cu drone.

Atacurile Ucrainei au afectat porturile rusești de la Marea Neagră, care gestionează peste 70% din exporturile rusești de cereale, alături de transporturi de alte mărfuri, inclusiv petrol, oțel și cărbune.

În paralel, pagubele provocate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și porturilor de la Marea Neagră au împins exporturile de țiței pe mare ale Rusiei la 3,46 milioane de barili pe zi în perioada cuprinsă între sfârșitul lunii iulie și 23 august. Trei dintre cele mai mari terminale de cereale ale Rusiei, din portul Novorossiisk de la Marea Neagră, au oprit operațiunile în august, după ce un atac cu drone a prăbușit o galerie de încărcare și a deteriorat mai multe silozuri.

Marți seara, Putin nu a făcut nicio aluzie la atacurile ucrainene asupra depozitelor giganților ruși din domeniul comerțului electronic Wildberries și Ozon, atacuri care au provocat daune de miliarde de dolari rețelelor logistice rusești.

Separat, Zelenski a avertizat marți împotriva pericolului de a folosi spațiul aerian rusesc, prevenind companiile aeriene că ‘vor exista drone (ucrainene) pe cerul Rusiei (…) atât timp cât războiul va continua’. În replică, Putin a declarat că Rusia va găsi o modalitate de a răspunde.