Canada va elimina multe dintre taxele vamale impuse produselor americane ca măsură de retorsiune, anunţă premierul Mark Carney

Canada va elimina multe dintre tarifele de import impuse produselor americane ca măsură de răspuns şi va intensifica contactele cu Statele Unite în vederea stabilirii unei noi relaţii comerciale şi de securitate, a anunţat vineri premierul Mark Carney, relatează Reuters.

Tarifele canadiene la autovehicule, oţel şi aluminiu din SUA vor rămâne în vigoare pentru moment, a precizat el într-o conferinţă de presă susţinută la Ottawa.

Carney a menţionat că Statele Unite au transmis recent că nu vor impune tarife la produsele canadiene care intră în categoriile acoperite de acordul de liber-schimb dintre SUA, Mexic şi Canada – ceea ce el a calificat drept o evoluţie pozitivă.

„În acest context şi în conformitate cu angajamentul Canadei faţă de USMCA, anunţ astăzi că guvernul canadian va urma exemplul Statelor Unite şi va elimina toate tarifele canadiene aplicate produselor americane care fac obiectul USMCA”, a declarat Carney.

„Canada şi SUA au restabilit acum liberul-schimb pentru marea majoritate a mărfurilor noastre”, a adăugat el, reiterând că, în comparaţie cu partenerii săi comerciali, exporturile canadiene erau în continuare supuse, în ansamblu, unui nivel scăzut de tarife americane.

Vestea a contribuit la creşterea dolarului canadian, care la ora locală 12:40 înregistrase o creştere de 0,5%, ajungând la 1,3837 dolari canadieni pentru un dolar american, sau 72,27 cenţi americani.

Canada poartă de luni de zile discuţii cu Statele Unite privind o nouă relaţie economică şi de securitate, dar cele două părţi nu sunt aproape de a ajunge la un acord.

Canada şi China sunt singurele ţări care au ripostat împotriva Statelor Unite cu tarife de retorsiune, spre nemulţumirea administraţiei americane.

„Salutăm această măsură a Canadei, care era aşteptată de mult timp. Aşteptăm cu interes continuarea negocierilor cu Canada pe tema preocupărilor administraţiei în materie de comerţ şi securitate naţională”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Carney a vorbit joi cu Donald Trump. Întrebat dacă preşedintele SUA i-a spus că ridicarea tarifelor va relansa negocierile, Carney a răspuns „Da”.

Carney a câştigat alegerile din aprilie pe baza promisiunii că se va opune tarifelor impuse de Trump, dar de atunci a adoptat treptat un ton mai moderat.

La sfârşitul lunii iunie, Carney a renunţat la o propunere de taxă pe serviciile digitale, care nu era deloc pe placul companiilor americane, iar în iulie a renunţat la discuţiile pentru impunerea de sancţiuni suplimentare în cazul în care cele două părţi nu vor ajunge la un acord până la 1 august.

Carney, folosind o analogie din hocheiul pe gheaţă, a declarat că a sosit momentul pentru o abordare mai moderată, în loc să se continue adoptarea unei poziţii agresive.

Vestea ar putea reprezenta o provocare politică pentru Carney, al cărui partid liberal deţine doar o minoritate de locuri în Camera Comunelor şi depinde de partidele de opoziţie pentru a supravieţui voturilor de încredere.

Liderul conservatorilor, cel mai mare partid de opoziţie, l-a acuzat săptămâna aceasta pe Carney că are o abordare prea blândă faţă de Statele Unite.

Predecesorul lui Carney în funcţia de prim-ministru, Justin Trudeau, a impus pe 6 martie tarife de 25% asupra bunurilor importate anual din SUA în valoare de 30 de miliarde de dolari canadieni (21 de miliarde de dolari americani), ca răspuns la taxele iniţiale impuse de Trump. Cei 30 de miliarde de dolari canadieni făceau parte dintr-un plan general de represalii care viza mărfuri importate din SUA în valoare de 155 de miliarde de dolari canadieni, însă răspunsul pentru restul de 125 de miliarde de dolari canadieni a fost amânat.