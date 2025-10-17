Cancelarul Germaniei: Bursa europeană ar face blocul comunitar mai competitiv

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a cerut joi reforme economice extinse pentru a face Uniunea Europeană mai competitivă, propunând o bursă europeană pentru a finanța companiile locale, transmite DPA.

‘Europa va deveni mai productivă doar dacă se schimbă în mod fundamental. Aceasta înseamnă renunțarea la reglementarea prea strictă, proceduri mai rapide, piețe deschise și mai multă inovare’, a declarat Merz în Bundestag, înaintea summit-ului liderilor UE de săptămâna viitoare.

Liderul german a cerut de asemenea o mai bună utilizare a potențialului de creștere al pieței unice europene. De exemplu, firmele au nevoie de o piață europeană de capital suficient de amplă și de profundă pentru a se finanța mai bine și mai rapid. ‘Avem nevoie de un tip de bursă europeană, astfel încât companiile de succes, cum ar fi BioNTech din Germania, să nu trebuiască să meargă la Bursa de la New York’, a declarat Merz.

Compania germană de biotehnologie BioNTech este printre primele care a dezvoltat un vaccin eficient Covid-19. BioNTech a anunțat recent că își propune comercializarea unui prim medicament împotriva cancerului în 2026, în principal grație tehnologiei ARN mesager (ARNm). BioNTech, înființată în 2008, s-a listat la Bursa de la New York în 2019.

Cancelarul Germaniei a subliniat că propusele reforme nu intră în contradicție cu angajamentul țării de a atinge obiectivul de neutralitate climatică până în 2045. Ținta UE este 2050.

Dar Merz susține că aceste obiective pot fi îndeplinite ‘nu doar cu reglementări și, cu certitudine, nu cu interdicții, ci cu o tehnologie deschisă, cu inovare, cu competitivitate, în special în tehnologiile care fac protejarea mediului posibilă’.