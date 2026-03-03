Care sunt costurile necesare deschiderii unei firme în România?

Dacă te-ai hotărât să deschizi o afacere, probabil că una dintre cele mai importante întrebări pe care le ai este cât costă să mai înființezi o firmă în România. Vestea bună este că în comparație cu acum câțiva ani, costurile s-au diminuat considerabil. Așadar articolul de mai jos încearcă să îți redea cât mai fidel costurile înregistrării unei societăți în prezent.

Care sunt costurile pe care trebuie să le ai în vedere la înființarea unei firme

Pornind de la etapele de înființare pentru o firmă, iată care vor genera anumite costuri:

redactarea actelor necesare înmatriculării;

capitalul social, a cărui sumă a crescut în anul 2026;

sediul social, dacă optezi pentru un închirierea unui spațiu sau folosirea unui serviciu de găzduire a sediului social;

taxa de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Acestora li se poate adăuga și folosirea unui serviciu profesional de înființare a unei firme. De ce ai folosi o astfel de soluție? Apelând la platforma La Registru, de exemplu, vei beneficia de o firmă la cheie, la propriu. Ce câștigi? Timp, corectitudine în pregătirea și depunerea actelor necesare și eficiență pentru doar câteva sute de lei.

Care sunt costurile concrete? Fiecare este prezentat mai jos.

Pregătirea actelor de înființare a firmei

Dacă până nu demult rezervarea denumirii comerciale era supusă unei taxe, acum aceasta se realizează gratuit și într-un timp destul de scurt. Astfel că vor rămâne de luat în calcul:

redactarea Actului Constitutiv, dacă vrei să înregistrezi un SRL, și care poate costa între 300 și 500 de lei, în funcție de orașul în care înmatriculezi firma;

taxele pentru autentificarea declarațiilor și specimenelor de semnătură a asociaților și/sau administratorilor, care pot costa între 50 și 100 de lei;

traduceri și autentificări ale unor documente emise în străinătate, dacă este cazul, și care pot genera costuri de câteva sute de lei.

Capitalul social

Începând cu anul 2026, capitalul social minim pentru înființarea unui SRL este de 500 de lei. Trebuie să știi însă că acesta poate fi depus în termen de 3 luni de zile de la înmatricularea firmei.

Un alt aspect important este ca suma a fost majorată la 5.000 de lei dacă cifra de afaceri a firmei depășește 500.000 de lei.

Sediul social

Unul dîntre costurile care poate varia destul de mult de la o firmă la alta este cel al sediului social, deoarece ai 3 variante de a-l stabili, după cum urmează:

folosirea propriei locuințe care nu presupune niciun cost, însă trebuie să ai în vedere că impozitul pe proprietăți a crescut începând cu 1 ianuarie 2026, iar pentru utilizarea mixtă a unei proprietăți, acesta poate fi destul de mare;

închirierea unui spațiu, un astfel de cost fiind destul de variat de la localitate la localitate;

găzduirea sediului social, care poate costa începând de la 500 de lei pe an, fiind una dintre cele mai ieftine variante.

Acestora li se adaugă taxa de înmatriculare, care este puțin peste 150 de lei.

Costuri variabile deschiderii unei afaceri în România

Dacă cele de mai sus sunt costurile standard asociate strict înființării unei firme, o afacere poate genera și altele mai mici sau mai mari, în funcție de obiectul de activitate. Printre cele mai importante pe care trebuie să le ai în vedere sunt:

costurile echipamentelor, fie că este vorba despre activități de producție sau de prestări de servicii;

bugetul de promovare care, în prezent, generează costuri destul de mari pentru orice tip de afacere;

costurile legate de contabilitate, astfel că poți opta să le externalizări alegând pachete la prețuri mai bune decât pentru înființarea unui departament dedicat;

costurile asociate muncii, care înseamnă salarii și taxe, în funcție de numărul de angajați.

Costurile deschiderii unei afaceri în România pot fi împărțite în cele pentru înmatriculare, care sunt destul de mici în prezent, și cele legate de activitățile acesteia și pentru care trebuie să iei în calcul bugete clare pentru a-ți putea duce planurile la bun sfârșit.