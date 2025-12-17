Ford va înregistra costuri speciale de 19,5 miliarde de dolari, pe fondul retragerii parţiale din strategia pentru vehicule electrice

Ford Motor va înregistra aproximativ 19,5 miliarde de dolari în elemente speciale de cost, ca urmare a restructurării priorităţilor de afaceri şi a reducerii investiţiilor în vehicule complet electrice, a anunţat luni constructorul auto american, transmite CNBC.

Cea mai mare parte a acestor costuri va fi recunoscută în trimestrul al patrulea, a precizat compania. Separat, Ford anticipează plăţi în numerar de aproximativ 5,5 miliarde de dolari până în 2027, majoritatea urmând să fie efectuate anul viitor.

Costurile vor afecta rezultatul net al companiei, dar nu şi câştigurile ajustate. Ford a anunţat totodată că îşi majorează prognoza pentru câştigul operaţional ajustat înainte de dobânzi şi impozite (EBIT) la aproximativ 7 miliarde de dolari în 2025, revenind la nivelul-ţintă anunţat anterior în acest an, după ce în octombrie redusese estimarea la un interval de 6–6,5 miliarde de dolari.

Din totalul anunţat, circa 8,5 miliarde de dolari reprezintă deprecieri ale activelor legate de vehiculele electrice. Acestea reflectă schimbări majore în strategia companiei, care includ reorientarea investiţiilor către vehicule hibride, inclusiv hibride plug-in, în detrimentul modelelor complet electrice.

Printre măsuri se numără anularea unei noi generaţii de camionete mari complet electrice, în favoarea unor modele electrice mai mici şi mai accesibile, precum şi reechilibrarea investiţiilor în produsele de bază ale companiei, cum sunt pickup-urile şi SUV-urile.

Schimbările fac parte din planul de restructurare ”Ford+”, iniţiat de directorul general Jim Farley în 2021, care a evoluat semnificativ pe măsură ce cererea pentru vehicule electrice a încetinit în SUA. Piaţa a fost afectată şi de eliminarea anticipată, în septembrie, a creditului fiscal federal de 7.500 de dolari pentru cumpărătorii de vehicule electrice, decisă de administraţia Trump.

”Aceasta este o schimbare determinată de clienţi, menită să creeze un Ford mai puternic, mai rezilient şi mai profitabil”, a declarat Jim Farley.

Compania a mai anunţat că pickup-ul electric F-150 Lightning va fi transformat într-un vehicul electric cu autonomie extinsă (EREV), care va combina un sistem de propulsie electric cu un generator pe benzină. De asemenea, Ford va utiliza uzinele de baterii din Kentucky şi Michigan pentru a dezvolta o nouă linie de afaceri în domeniul stocării staţionare de energie.

Ford estimează că noile măsuri vor oferi ”o cale către profitabilitate” pentru divizia sa de vehicule electrice Model e până în 2029, cu îmbunătăţiri anuale începând din 2026. Totodată, compania anticipează beneficii pentru diviziile Ford Blue şi Ford Pro, cu prime semne pozitive aşteptate în 2026.

Constructorul auto estimează că până în 2030 aproximativ 50% din volumul său global va fi reprezentat de vehicule hibride, EREV şi complet electrice, faţă de 17% în 2025.

În America de Nord, dezvoltarea vehiculelor electrice se va concentra pe o nouă platformă flexibilă şi cu cost redus, denumită ”Universal EV Platform”, destinată unei familii de vehicule electrice mai mici şi mai accesibile. Primul model, un pickup de dimensiuni medii, va fi asamblat la uzina din Louisville începând din 2027.

Acţiunile Ford au închis şedinţa de luni la 13,65 dolari, în scădere cu mai puţin de 1%, însă titlurile companiei sunt în creştere cu aproape 40% de la începutul anului.