Cererile de ajutor de stat în cadrul schemei de sprijin pentru sectorul suin vizează 1,44 milioane de porci

Perioada de depunere a cererilor de ajutor de stat în cadrul schemei de sprijin pentru sectorul suin, derulată în contextul crizei din Orientul Mijlociu, s-a încheiat, la nivel național fiind depuse 245 de cereri, pentru un efectiv de animale solicitat de 1,296 milioane capete porc gras și 143.542 capete animale de reproducție, a anunțat, luni, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Potrivit unui comunicat al APIA, cuantumul sprijinului este de 11,9 euro/loc de cazare pentru porcii grași și 13,7 euro/loc de cazare pentru animalele de reproducție (scroafe și scrofițe).

Ajutorul se încadrează în limita plafonului maxim de 50.000 euro/beneficiar, calculat la cursul BNR din 1 martie 2026, de 5,0953 lei/euro.

Valoarea totală maximă a schemei este de 11,54 milioane de euro (echivalentul în lei al sumei de 58,80 milioane de lei), sumă asigurată prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pe anul 2026.

‘În situația în care valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, cuantumul per cap animal/loc de cazare se va reduce proporțional pentru toți beneficiarii’, precizează APIA.

Plățile se efectuează până la data de 31 decembrie 2026. Conform cadrului legislativ în vigoare, nu se pot efectua plăți ulterior acestei date.

‘În perioada următoare, APIA va proceda la efectuarea verificărilor administrative pentru toate cererile depuse, urmând ca după finalizare să fie emise deciziile de plată sau notificările de respingere. Toate informațiile referitoare la plățile efectuate și lista beneficiarilor cărora li se acordă sprijin peste pragul de 10.000 de euro vor fi publicate transparent pe site-ul oficial APIA’, se mai arată în comunicat.