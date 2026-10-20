APIA: 58,89% fermieri eligibili au fost autorizați la plată în cadrul Campaniei 2026

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată, în perioada 16 – 20 octombrie 2026, un număr de 395.533 de fermieri, ceea ce reprezintă un procent de 58,89% din totalul beneficiarilor eligibili, respectiv 671.693 fermieri.

Conform unui comunicat al APIA, valoarea totală autorizată la plată până la această dată este de 240,37 milioane euro, din care 207,194 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), 28,196 milioane euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și aproape 4,98 milioane cofinanțare de la Bugetul Național (BN1).

‘Precizăm, că în conformitate cu atribuțiile ce îi revin, APIA a efectuat plata întregii sume autorizate din FEGA, respectiv 207.194.172,68 euro’, subliniază sursa citată.

Plățile pentru intervențiile finanțate din FEGA se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 5,2788 lei/euro, iar plățile pentru măsuri finanțate din FEADR la cursul de schimb valutar de 5,0968 lei/euro.