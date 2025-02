CFR Călători încheie 2024 cu un profit de 15 milioane de lei

CFR Călători a încheiat anul 2024 cu un profit de 15 milioane de lei, prima dată după 9 – 10 ani, și nu va mai fi niciodată pe pierdere pe mandatul meu de director general, a declarat, luni, șeful companiei, Traian Preoteasa.

‘Începem prin a face o precizare că în ultimii 10 ani pierderile lui CFR Călători au fost de ordinul sutelor de milioane. Știrea cu care am vrut să încep astăzi este că, la un an de mandat pe Ordonanța 109 de guvernanță corporatistă, 2024, CFR Călători l-a terminat pe un profit de 15 milioane de lei. (…) CFR Călători, la prima, să zicem așa, strigare are un profit de 15 milioane de lei, ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultimii 9 -10 ani, n-am făcut un calcul exact. Ce a dus la acest profit, dat fiind că, știți foarte bine, bugetul de venituri și cheltuieli s-a aprobat pe o pierdere de un miliard de lei? (…) Chiar în ultima zi sau penultima zi a anului, deci 30 sau 31 decembrie, s-a aprobat o ultimă rectificare bugetară, care a dus compensația la un nivel de aproximativ 2,133 miliarde de lei. Este valoarea care acoperă cam 90% din solicitările noastre pentru 2024. Probabil vom dezvolta puțin mai târziu dacă e mult, dacă e puțin acest profit. Noi spunem că este un profit și, de anul trecut plecând, pe mandatele mele de director general, bugetul de venituri și cheltuieli al lui CFR Călători nu va mai fi niciodată pe pierdere’, a transmis Preoteasa.

În ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli pe 2025, s-a aprobat într-o primă etapă o compensație similară cu cea de anul trecut, de 2,15 miliarde de lei, dar care nu este suficientă, situație care a dus la adoptarea unor măsuri de către companie, printre care și suspendarea circulației unui număr de 200 de trenuri.

‘Din informațiile avute, cel puțin pe prima strigare de proiect de buget, Ministerul Finanțelor, la solicitarea Ministerului Transportului, și aici am avut o discuție și cu domnul ministru Grindeanu, ni s-a aprobat o primă etapă egală cu execuția bugetului pe anul trecut, deci vom avea o compensație în jur de 2,15 miliarde de lei. Este adevărat că aceste 2,15 miliarde de lei nu este suma necesară pentru desfășurarea întregului CSP (contract de servicii publice – n. .r) aprobat în 2022, pe perioada 2022-2032, drept pentru care am luat și am aprobat în Consiliul de Administrație un set de măsuri care să ducă la reducerea cheltuielilor. Aceste măsuri au dus și la suspendarea, nu anularea de trenuri. Ce înseamnă această suspendare? Înseamnă că sunt reduse 200 de trenuri, dar sunt în zile diferite și în special 30-40% sunt în zilele de weekend’, a afirmat directorul general al CFR Călători.

El a explicat că această decizie a fost luată pentru a se reduce din cheltuieli, întrucât personalul care lucrează în weekend primește ore suplimentare plătite cu 300%.

‘Ce ne-a făcut să ducem această suspendare a trenurilor spre weekend? Este adevărat că avem un deficit de mecanici, în special de mecanici, că personalul de exploatare se împarte în mecanici, revizor, șef de tren și alții, unde mai am în activitate cam 100 de persoane care fac cumul de pensie și salariu. Probabil că până la sfârșitul anului vom compensa sau, dacă nu, în 2026 și nu cred că vom mai avea angajați care să cumuleze pensie cu salariu la nivel de exploatare. Este adevărat că anumiți lideri de sindicat se plâng de această tăiere, dar nu informează corect. Informația corectă este că nu s-a tăiat niciun salariu cu niciun leu. Este adevărat că se vor mai diminua veniturile. Veniturile se compun din salariu, sporuri, sporuri festive, sporuri festive suplimentare. Sâmbăta și duminica, deci în weekend, orele suplimentare festive se plătesc cu 300%. Noi avem situația călătorilor care plătesc bilet pe absolut orice tren, fiind digitalizată vânzarea de bilete. Aceste trenuri pe care noi le-am suspendat, în afară de faptul că ne puteau duce să plătim cheltuieli salariale majorate, v-am spus și cu 300%, nu au mai mult de 2-3 călători. Toate suspendările de trenuri care s-au făcut și sunt publicate au o reducere, să zicem, a numărului de activități cu 3%, maxim 4%’, a susținut Preoteasa.

Potrivit acestuia, din primele calcule reiese o reducere a cheltuielilor în jur de 25 – 30 de milioane de lei la nivelul lunii ianuarie, în urma suspendării acestor trenuri. În plus, trebuie compensate veniturile pe care le avea compania din facilitățile acordate anterior studenților și care se ridicau la aproape 220 milioane de lei.

‘V-am spus, compensația solicitată nu acoperă întreg spectrul contractului de servicii publice și trebuie să luăm niște măsuri. Le-am luat înainte de apariția ordonanței-trenuleț, le-am gândit, nu ne împiedică, nici nu ne ajută ordonanța-trenuleț, sunt niște decizii luate de managementul companiei pentru reducerea cheltuielilor. La prima strigare, rămâne de analizat, pe luna ianuarie cheltuielile s-au redus cu în jur de 25 – 30 de milioane (de lei – n. r.). Bugetul nu va mai fi întocmit pe pierdere. Trebuie să compensăm, că ne place, că nu ne place, anularea facilităților pentru studenți ne costă în buget venituri de aproape 200 – 220 de milioane de lei. Trebuie ori să găsim în altă parte veniturile, ori să reducem cheltuielile. Prima etapă care ne-a stat la îndemână va fi reducerea cheltuielilor și o vom face fără probleme’, a adăugat șeful companiei.

Traian Preoteasa a precizat că salariile la CFR Călători s-au luat în totalitate și fără întârzieri, însă a admis că, prin măsura suspendării trenurilor, veniturile mecanicilor vor scădea cu 3.000 – 4.000 de lei, deci, economiile pe care compania le va face ajung la câteva zeci de milioane de lei pe an, având în vedere că sunt 1.500 de mecanici.

‘O să vă dau niște date. Deci, venitul brut al mecanicului, nivelul mediu, ajunge la 22.000 de lei. Asta înseamnă vreo 12-13.000 de lei pe net. Venitul maxim al mecanicilor a depășit 30.000 de lei. (…) Veniturile și nu salariile, fac precizări, scad anulând acele ore care se prestează în festive de weekend. Avem 1.500 de mecanici, cred că sunt câteva zeci de milioane de lei pe an. (…) Nu voi avea nicio mustrare de conștiință să țin societatea în echilibru. Nu voi da curs niciunei presiuni de a perturba activitatea economică. V-am spus, este o companie pe profit astăzi, va rămâne o companie pe profit până la plecarea mea. Când va fi aceasta, vom vedea. În ceea ce privește partea financiară criticată peste tot în toată presa și nu numai de neplata orelor suplimentare, nu este adevărat. Respectăm legea întru totul. Dar, precizez din nou, și voi reitera această afirmație, vom respecta legea în interesul lui CFR Călători și nu al cuiva, indiferent cine e acela. Vom plăti orele suplimentare și le-am plătit, nu cred că există vreun angajat al căii ferate la CFR Călători care nu și-a primit salariul la zi, nu și-a primit bonurile de masă la zi și, când spun la zi, înseamnă mai devreme, nu la datele prevăzute în contractul colectiv de muncă, sau nu și-au primit veniturile realizate din ore suplimentare. Este adevărat că încercăm și, exact ce v-am spus, prin această suspendare a unor trenuri – am mai analizat din ele, vreo două – trei am mai băgat, probabil o să mai analizăm, o să mai scoatem, o să mai băgăm – este o dinamică în aceasta. Oricine face ore suplimentare necompensate în cele 90 de zile vor fi plătite conform legii. Nu se va încălca legea, dar iar spun legea și interesul CFR Călători’, a arătat el.

Traian Preoteasa a mai spus că decizia cu privire la trenurile care trebuie suspendate a aparținut regionalelor și nu ‘a venit de sus’, iar dacă există solicitări pentru un anumit tren suspendat și va avea călători, acesta va fi repus în circulație.

‘Dată fiind organizarea teritorială pe cele opt regionale, nu a venit o decizie de sus ‘tăiați 7 trenuri, 15 trenuri, 12 trenuri’. Au servicii în subordine, fac o analiză, au încasările, au situația orelor festive suplimentare și au fost corelate. La Anina-Oravița au fost niște discuții…nu este un tren rentabil, cel puțin în zilele din afara weekend-ului. În weekend este încărcat, nu avem o problemă. Numai că toate presiunile – și nu țin cont de presiuni, dar să zicem că ne-au convins să dăm drumul și în cursul săptămânii – au fost partea de istorie și turism. Au venit primarii, au venit… am găsit o înțelegere. Am mai pus și la București, dacă nu mă înșel, două trenuri în circulație. Suntem într-o dinamică continuă. Dacă vreo regională, oricare ar fi ea, face dovada că un anumit tren are solicitări, nu știu, de la Consiliul Județean, de la primării și are 20 sau 30 de călători sau măcar 10, da, va fi pus în circulație. Dacă nu am, rămân suspendate. Suspendat înseamnă că prin anumite modificări de mobilitate le pot pune la loc oricând. Am trasă, am tot ce-mi trebuie, le pot pune la loc oricând, da nu le voi pune la loc decât dacă am convingerea că nu vor merge goale’, a subliniat el.