CFR Marfă anunţă că profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare a scăzut de la 110 milioane lei în 2023 la 6,8 milioane anul trecut

Compania CFR Marfă a făcut publice, parţial, rezultatele financiare pentru anul 2024. Conform datelor făcute publice de oficialii companiei naţionale de transport feroviar, în primele trei trimestre din 2024 CFR Marfă a reuşit să recupereze o parte din cota de piaţă din care pierduse în ultimii ani, situându-se pe locul al doilea pe piaţa transporturilor feroviare de marfă din România. Compania raportează, pentru anul 2024, un profit înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare (EBITDA) de 6,8 milioane lei, de 16 ori mai mic decât în anul 2023. Compania nu face publice date privind pierderea netă, care in 2023 a depăşit 230 de milioane lei.

Oficialii CCR Marfă susţin, într-un comunicat care include date financiare parţiale aferente anului 2024, că în ultimii 3 ani compania naţională de transport feroviar de marfă „a reuşit să îşi îmbunătăţească performanţele financiare, dovedind că este un partener de încredere atât în relaţia cu clienţii dar şi cu furnizorii săi, cu un comportament concurenţial real”. Conform sursei citate „acest fapt este susţinut de rezultatele pozitive obţinute în perioada 2022-2024”.

Compania, care de ani de zile raportează pierderi nete, anunţă că „performanţele financiare au înregistrat o creştere constantă în perioada analizată”, cifra de afaceri a crescut cu 34% în anul 2022 faţă de anul 2021, respectiv cu 12,9 % în 2023 faţă de anul 2022.

„Evoluţia pozitivă a cifrei de afaceri a continuat în primul semestru al anului 2024, şi rămâne la un nivel acceptabil în semestrul 2 al anului 2024, în concordanţă cu evoluţia în scădere a pieţei de transport feroviar. În perioada 2022-2024 CFR Marfă a raportat indicatorul financiar EBITDA pozitiv (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – indicator care indică profitul înainte de a scădea impozitul pe profit, dobânzile şi amortizarea), astfel: 134 mil. lei în anul 2022, 110 mil. lei în anul 2023, respectiv 6,8 mil. anul 2024”, se arată în documentul citat.

Oficialii companiei nu fac publice date privind profitul sau pierderea netă. Bilanţul contabil pentru anul 2023 arată că, la o cifră de afaceri netă de 778.553.283 lei, CFR Marfă a avut venituri totale de 1.020.643.474 lei şi cheltuieli totale de 1.251.779.805. pierderea netă raportată de compania care în 2023 avea 3212 salariaţi s-a ridicat astfel la 231.136.331 lei.

Cu un an în urmă, în 2022 CFR Marfă raporta o pierdere netă de 153.311.545 lei.

Conform datelor făcute publice de CFR Marfă, cota de piaţă a societăţii s-a modificat de la an la an, de la 21,56% în anul 2020 la 19,55% în anul 2021 până la 31, 2% în anul 2023. În 2024 pare că a scăzut, faţă de anul anterior, ajungând 28,2% pentru primele 9 luni ale anului 2024, conform statisticilor disponibile.