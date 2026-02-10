ChatGPT a început să afişeze reclame

OpenAI, producătorul ChatGPT, a început să testeze afişarea reclamelor în (încă) cel mai mai populat chatbot de inteligenţă artificială.

Planurile în acest sens au fost anunţate în urmă cu o lună, când compania a specificat faptul că produse şi servicii relevante vor fi promovate alături de răspunsurile generate de ChatGPT.

„Scopul nostru este ca reclamele să ofere acces mai larg la funcţii mai puternice, menţinând, în acelaşi timp, încrederea pe care oamenii o au în ChatGPT pentru sarcini importante şi personale” se arată în postarea companiei.

Reclamele vor fi afişate la sfârşitul discuţiilor şi vor fi etichetate în aşa fel încât să nu fie confundate cu un răspuns organic al chatbot-ului.

Compania dă asigurări şi că răspunsurile AI-ului nu vor fi influenţate de reclame – adică nu vor fi alese sau compuse răspunsurile în aşa fel încât să forţeze alăturarea unei reclame.

Reclamele nu vor apărea în cadrul conversaţiilor sensibile, precum cele legate de sănătate, şi nici nu vor fi afişate utilizatorilor minori, iar datele personale nu vor fi vândute terţilor – promite OpenAI.

Pe termen lung, compania se aşteaptă ca reclamele să genereze mai puţin de jumătate din venituri, conform unei surse citate de CNBC.

ChatGPT are şi o funcţie de cumpărături, în parteneriat cu diverse magazine online. Producătorul OpenAI opreşte un procent din vânzările realizate astfel.

Reclamele ChatGPT sunt afişate, deocamdată, doar în Statele Unite şi vin la doar o zi după ce rivalul Anthropic a rulat o reclamă în pauza Super Bowl care ironiza reclamele din chatboţii de inteligenţă artificială.