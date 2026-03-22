OpenAI vrea să îşi dubleze numărul de angajaţi, până la 8.000, în 2026

Compania de inteligenţă artificială OpenAI intenţionează să îşi dubleze aproape numărul de angajaţi, de la aproximativ 4.500 în prezent la 8.000, în 2026, a relatat sâmbătă Financial Times, citând două persoane familiarizate cu situaţia.

Reuters nu a putut verifica imediat informaţia, iar OpenAI nu a răspuns pe loc unei solicitări de comentarii.

Potrivit publicaţiei, compania plănuieşte să angajeze majoritatea noilor salariaţi în domenii precum dezvoltarea de produse, inginerie, cercetare şi vânzări.

Creatorul ChatGPT îşi intensifică, de asemenea, recrutarea de specialişti în aşa-numitul „ambasadoriat tehnic”, roluri menite să ajute companiile să utilizeze mai eficient instrumentele dezvoltate de OpenAI.

Cea mai recentă rundă de finanţare a companiei a evaluat OpenAI la aproximativ 840 de miliarde de dolari, după ce mari companii din sectorul tehnologic şi grupul SoftBank al lui Masayoshi Son au participat la o rundă de finanţare de 110 miliarde de dolari.

Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, ar fi emis anul trecut, la începutul lunii decembrie, un avertisment intern de tip „cod roşu”, suspendând proiectele care nu erau esenţiale şi redirecţionând echipele pentru a accelera dezvoltarea tehnologiilor companiei ca răspuns la modelul Gemini 3 dezvoltat de Google.