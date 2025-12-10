China: Declinul vânzărilor auto a continuat în noiembrie

Vânzările de vehicule în China, cea mai mare piață auto din lume, au înregistrat un declin de 8,5% în noiembrie, a doua scădere lunară consecutivă și cel mai sever recul din ultimele 10 luni, arată datele publicate de Asociația Producătorilor Auto din China (CPCA), transmit Xinhua și Reuters.

Luna trecută, vânzările de vehicule s-au situat la 2,24 milioane de unități, după un declin de 0,8% în octombrie.

Declinul semnificativ este ‘anormal’ deoarece în mod obișnuit vânzările auto sunt solide în ultimele două luni ale anului. ‘O situație similară a avut loc în 2008, când consumul a fost sub presiune’, a afirmat Cui Dongshu, secretar general al CPCA.

În noiembrie, vânzările de vehicule electrice și hibride au urcat în ritm anual cu 4,2%, la aproape 1,32 milioane de unități, și reprezintă 59,3% din totalul vânzărilor. De asemenea, în primele 11 luni din acest an, vânzările vehicule electrice și hibride au crescut în ritm anual cu 19,6%, la 11,47 milioane de unități.

Anul viitor, vânzările de vehicule în China ar urma să stagneze, pe fondul creșterii concurenței, cu ‘un posibil nivel record de noi modele’, au apreciat analiștii de la CMBI.

În noiembrie, BYD, cel mai mare producător chinez de automobile, a raportat al treilea declin lunar al vânzărilor pe plan global, în timp ce concurenții locali, cum ar fi Geely și Leapmotor, continuă să înregistreze creșteri ridicate.

Vânzările Tesla în China de asemenea au urcat luna trecută la 73.145 unități, după scăderea din octombrie. Noul rival Xiaomi a livrat peste 40.000 de vehicule electrice (EV) în noiembrie, îndeplinindu-și deja obiectivul din acest an, de a vinde 350.000 vehicule.