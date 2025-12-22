China impune taxe vamale provizorii de până la 42,7% produselor lactate din UE

Ministerul Comerțului de la Beijing a anunțat că, din 23 decembrie, va impune taxe vamale provizorii cuprinse între 21,9% și 42,7% la anumite produse lactate importate din UE, în urma investigației anti-subvenții demarate cu mai mult de un an în urmă, transmite Reuters.

Datele preliminare arată că produsele lactate importate din UE sunt subvenționate, provocând pagube semnificative industriei interne din China, se arată într-un comunicat dat publicității luni de Ministerul Comerțului de la Beijing.

Cele mai reduse taxe vamale, de 21,9%, vor fi impuse companiei italiene Sterilgarda Alimenti SpA, iar cele mai ridicate, de 42,7%, firmelor FrieslandCampina Belgium N.V. și FrieslandCampina Nederland B.V. Toți ceilalți producători de lactate din UE care nu au fost incluși în anchetă vor plăti de asemenea taxe vamale mai ridicate.

O serie de companii franceze vor plăti taxe vamale de 29,7%, iar aproximativ 50 de companii din alte țări, inclusiv Italia, Franța și Germania vor plăti taxe vamale de 28,6%, se arată în comunicatul Ministerului Comerțului de la Beijing.

Conform analiștilor, investigația demonstrează intenția Beijingului de a contracara suprataxele introduse de Bruxelles pentru vehiculele electrice provenite din China. Produsele agricole și alimentare sunt deseori vizate pentru bariere comerciale. După ce Comisia Europeană a demarat în 2023 investigația anti-subvenții privind vehiculele electrice chineze, Beijingul a început anchete referitoare la importurile din blocul comunitar de coniac, carne de porc și produse lactate.

Datele vamale chineze arată că UE este a doua mare sursă de produse lactate a Chinei, fiind depășită doar de Noua Zeelandă.

În august 2024, Ministerul chinez al Comerțului a anunțat că a decis să demareze o anchetă antidumping cu privire la anumite produse lactate importate din Uniunea Europeană. Solicitarea de a demara o investigație a venit de la China Dairy Association și China Dairy Industry Association, în numele industriei locale de lactate, iar ancheta este așteptată să se încheie în decurs de 12 luni.

‘UE și guvernele statelor membre au furnizat de asemenea alte 13 subvenții industriilor relevante de lactate din UE’, se arată în comunicatul Ministerului Comerțului de la Beijing.

Investigația vizează programe cum ar fi promoțiile agricole, asigurările și subvențiile pentru investiții.