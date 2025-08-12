China nu obține cea mai mare parte a plăților datoriilor externe ale țărilor emergente

Plățile datoriilor externe ale țărilor cu venituri mai scăzute către creditorii privați rămân de trei ori mai ridicate decât plățile către China, arată datele publicate luni, indicând dificultățile legate de rambursarea datoriilor, transmite Reuters.

Datele, publicate de grupul Debt Justice UK, subliniază puterea pe care o au creditorii privați în statele în curs de dezvoltare care sunt nevoite să-și achite datoriile în loc să rezolve alte necesități, de la educație la infrastructură.

Tim Jones, director în cadrul Debt Justice, a explicat că datele contrazic opinia conform căreia China a jucat un rol primar în crearea crizei datoriilor cu care se confruntă țările cu venituri mai scăzute.

China a împrumutat miliarde de dolari pentru infrastructură și alte proiecte statelor în curs de dezvoltare și a folosit câștigurile de pe urma exporturilor de materii prime de la națiunile care s-au împrumutat ca garanție pentru împrumuturi.

‘Creditorii comerciali care percep dobânzi ridicate primesc cea mai mare parte a plății datoriilor de la țările cu venituri mai scăzute. Acolo unde nivelul plăților datoriilor este prea ridicat, toți creditorii externi trebuie să anuleze datoria, proporțional cu ratele dobânzilor pe care le percep’, a declarat Jones.

După pandemie, țările în curs de dezvoltare încă sunt afectate de nivelul nesustenabil al datoriei, în situația în care condițiile de finanțare s-au înrăutățit, costurile de împrumut rămân ridicate și cheltuielile necesare pentru infrastructură și problemele legate de climă au crescut.

Analiza Debt Justice, care folosește date de la Banca Mondială (BM), arată că între 2020 și 2025, 39% din plățile datoriilor externe ale unui număr de 88 de țări cu venituri mai scăzute și insule mici în curs de dezvoltare – un total de 354 miliarde de dolari – au mers către creditorii privați, comparativ cu 34% către creditori multilaterali, 13% către creditori publici și privați din China, și 14% pentru achitarea împrumuturilor bilaterale către alte guverne.

Dintre cele 32 de țări cu cele mai ridicate plăți ale datoriilor externe, 21 au trimis peste 30% din plăți creditorilor privați.

Doar șase dintre ele – Angola, Camerun, Congo, Djibouti, Laos și Zambia – au trimis peste 30% din plățile datoriilor externe către creditori din China.

De asemenea, datele arată o creștere semnificativă a achitării împrumuturilor către creditorii multilaterali – de la 30 miliarde de dolari în 2020 la 70 miliarde de dolari în 2025.