China sfidează taxele vamale americane, raportând un excedent comercial record în 2025

China a încheiat 2025 cu un nou excedent comercial record, în pofida dificultăților provocate de taxele vamale americane, care au lovit comerțul global, transmit DPA și Reuters.

Anul trecut, exporturile au crescut în ritm anual cu 5,5%, la aproximativ 3.800 miliarde de dolari, în timp ce importurile s-au menținut stabile, la aproximativ 2.600 miliarde de dolari, ceea ce a dus la un excedent comercial record, de 1.200 miliarde de dolari. În 2024, excedentul s-a apropiat de 1.000 miliarde de dolari.

Datele din decembrie au depășit așteptările analiștilor, exporturile au urcat cu 6,6% iar importurile cu 5,7%. Previziunile analiștilor indicau doar o creștere de 0,9% a importurilor.

În pofida tensiunilor globale și a disputelor comerciale cu partenerii majori, cum ar fi Statele Unite, creșterea comerțului Chinei s-a menținut la un nivel robust. Totuși, exporturile către SUA au scăzut cu 20% anul trecut, în timp ce importurile au înregistrat un declin de 14,6%.

Exportatorii chinezi s-au concentrat către alte piețe, pe fondul conflictului comercial cu Washingtonul, inclusiv Asia de Sud-Est, Africa, America Latină și Europa. Exporturile către Germania au crescut cu 10,5% anul trecut, la 118,3 miliarde de dolari, în timp ce importurile din Germania au scăzut cu 2,1%, la 92,8 miliarde de dolari.

‘Economia Chinei rămâne extraordinar de competitivă. Datele privind excedentul comercial reflectă câștigurile în productivitate și progresele tehnologice ale producătorilor chinezi, în pofida cererii interne slabe și a supracapacității de producție’, a apreciat Fred Neumann, economist șef în carul HSBC.

Acesta a avertizat: ‘Creșterea excedentelor comerciale ale Chinei ar putea exacerba tensiunile cu partenerii comerciali, în speciali cu cei care sunt dependenți de exporturi’.