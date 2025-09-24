China vrea un rol mai mare pe piața aurului prin servicii de custodie pentru rezervele străine

China intenționează să ofere servicii de custodie pentru rezervele de aur ale altor țări, în încercarea de a-și consolida poziția pe piața mondială a lingourilor, informează Bloomberg care citează mai multe surse din apropierea acestui dosar.

Banca Centrală a Chinei (PBOC) folosește Bursa de Aur de la Shanghai (SGE) pentru a curta băncile centrale din țările prietene să cumpere lingouri și să le depoziteze în interiorul Chinei, au dezvăluit sursele care au dorit să își păstreze anonimatul. Demersurile s-au derulat în ultimele luni și au stârnit interesul a cel puțin unei țări din Asia de Sud-Est, au precizat sursele.

Această mișcare ar consolida rolul Beijingului în sistemul financiar global, promovând obiectivul său de a crea o lume mai puțin dependentă de dolar și de centrele financiare occidentale precum SUA, Marea Britanie și Elveția. Țările din întreaga lume au achiziționat aur ca o soluție de protecție împotriva riscurilor geopolitice în creștere, creând oportunitatea pentru PBOC de a oferi un refugiu pentru un activ considerat crucial ca un amortizor împotriva șocurilor economice.

Rezervele ar urma să fie păstrate în depozitele care au legătură cu Consiliul Internațional al SGE, care se află sub incidența PBOC și a fost înființat de banca centrală chineză în 2014, ca principalul loc pentru străinii care vor să facă tranzacții cu aur cu omologii chinezi. Rezervele țărilor străine ar urma să fie alcătuite din noi achiziții de aur, mai degrabă decât din relocarea stocurilor existente, au precizat sursele.

Deși mișcarea Chinei marchează un alt pas către consolidarea rolului său în tranzacționarea globală de lingouri, aceasta rămâne departe de a fi o provocare pentru centre consacrate precum Marea Britanie. Seifurile Băncii Angliei dețin peste 5.000 de tone din rezervele mondiale, în valoare de aproape 600 de miliarde de dolari americani, ceea ce consolidează rolul orașului ca piață principală pentru acest metal prețios. Serviciile de custodie, care protejează activele în numele clienților, sunt esențiale pentru un centru al aurului, contribuind la creșterea credibilității și la atragerea mai multor tranzacții.

Comparativ, rezervele de aur ale Băncii Centrale a Chinei sunt la aproximativ jumătate, ceea ce o plasează pe locul cinci în clasamentul global al băncilor centrale deținătoare de aur, potrivit Consiliului Mondial al Aurului. Cu toate acestea, piața internă a Chinei pentru aur, fie sub formă de bijuterii, fie sub formă de lingouri și monede pentru investiții, este cea mai mare din lume.

Stimularea și mai mult a comerțului local cu aur ar trebui să ajute Beijingul să își accelereze campania de reducere a dependenței de dolar și de internaționalizare a yuanului. Prețul aurului s-a dublat în ultimii doi ani, ajungând la peste 3.700 de dolari americani uncia, și recent a depăși recordul ajustat la inflație stabilit în 1980. Creșterea fulgerătoare ar putea continua, analiștii de la Goldman Sachs Group Inc. prognozând că ar putea ajunge la 5.000 de dolari americani uncia, dacă doar 1% din deținerile private de obligațiuni emise de Trezoreria SUA s-ar muta în aur.

Pentru potențialii clienți, seifurile chinezești ar putea fi o opțiune atractivă pentru a-și face rezerve și a evita riscul de a fi excluși de pe piețele financiare mondiale. Cumpărarea de aur de către băncile centrale s-a accelerat după ce SUA și aliații săi au înghețat rezervele valutare ale Rusiei în 2022, după invazia Ucrainei.

‘China încearcă să devină o parte mai importantă și mai influentă a infrastructurii financiare. Dacă țările aleg să-și depoziteze aurul în China, vor renunța la ușurința și lichiditatea din Londra’, a declarat Nicholas Frappell, director pentru piața internațională la ABC Refinery.