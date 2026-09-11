Christine Lagarde (BCE) respinge planul liderului stângii din Franța privind anularea datoriei țării

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a respins joi planul liderului Partidului Franța Nesupusă (stânga radicală), Jean-Luc Melenchon, de a anula o parte din datoria publică a țării, numind ideea ‘periculoasă din punct de vedere financiar’ și imposibilă din punct de vedere juridic în temeiul dreptului UE, transmite Reuters.

Jean-Luc Melenchon a propus anularea a 18% din datoria Franței, care, spune el, este deținută de Banca Centrală a Franței, argumentând că decizia ar elibera spațiu fiscal pentru cheltuieli sociale. Datoria publică a Franței depășește 116% din PIB.

Întrebată direct de această idee, Lagarde a răspuns că o astfel de decizie ar fi pedepsită de creditori. Comparând datoria publică cu un credit personal, ea a explicat că, dacă o persoană care se împrumută refuză să plătească și apoi caută o nouă finanțare, nu o va mai obține și, în schimb, se va confrunta cu majorarea dobânzilor.

‘Cu siguranță nu este o idee bună și este o risipă de timp, deși populiști pot fi în orice stat membru al zonei euro’, a declarat șeful BCE.

Lagarde, care a fost ministru francez al Economiei, a adăugat că anularea datoriei este interzisă conform Articolului 123 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Ea a numit tratatul ‘un pilon al stabilității’ și a afirmat că orice efort de a încălca reglementările privind finanțarea datoriei ar reprezenta ‘o încălcare flagrantă a tratatului’.