Ciolacu: Nu cred că o să „terminăm” băncile

Nu există nicio legătură între suprataxarea băncilor și prețul produselor de la raft, răspunde premierul Marcel Ciolacu criticilor mediului de afaceri: „Nu cred că o să terminăm băncile”.

Ciolacu a fost întrebat, miercuri, într-o conferință de presă, despre criticile mediului de afacerei legate de măsurile fiscale pregătite, respectiv că prin suprataxările pentru bănci, companii și afaceri mici vor crește dobânzile cu 1% și prețurile de la raft.

„Nu este legătură. În ’92, când activam în zona privată, primul meu împrumut a fost cu 158%, asta era dobânda de atunci. Am supraviețuit. Nu are nicio legătură cu dobânda de referință. Acuma să nu credem cumva că Banca Europeană de Investiții va mări dobânda de referință din cauză că am pus noi 1% la sistemul bancar. Din câte știu eu, ministrul Finanțelor a avut o discuție toți reprezentanții sistemului bancar și au convenit niște lucruri, foarte concret nu va duce la creșteri de dobânzi”, a răspuns premierul.

„Nu cred că o să terminăm băncile, această suprataxare nu are nicio treabă cu produsele de la raft. Vreau să vă amintesc că atât la medicamente, cât și la produsele alimentare a rămas TVA 9%. (…) Dacă încercăm să forțăm o creștere nejustificată, nu e nicio problemă, mărim numărul de produse din ordonanță, n-am nicio reținere. Dar eu nu cred că e cazul”, a adăugat prim-ministrul.

Pachetul de măsuri fiscale care ar urma să acopere gaura bugetară și să țină sub control deficitul prevede și impozitarea cu 1% a băncilor.