Guvernul adoptă măsuri fiscale pentru consolidarea disciplinei fiscale și simplificarea relației cu contribuabilii

Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Finanțelor, o ordonanță de urgență care introduce măsuri pentru consolidarea disciplinei fiscale și eficientizarea colectării veniturilor bugetare, precum și pentru simplificarea relației dintre contribuabili și administrația fiscală, inclusiv prin extinderea monitorizării cesiunii de părți sociale și eliminarea unor proceduri administrative redundante.

‘Guvernul a adoptat azi (joi, n.r.), la propunerea Ministerului Finanțelor, o Ordonanță de urgență ce vizează îmbunătățirea mecanismelor specifice activității de colectare a veniturilor bugetare și simplificarea pentru contribuabili’, se menționează în comunicat.

Măsurile au ca scop consolidarea disciplinei fiscale și adaptarea cadrului legal la cerințele actuale de digitalizare, asigurând în același timp continuitatea activităților economice prin mecanisme utile și echitabile.

‘Urmărim, prin acest set de măsuri, să aducem mai multă claritate și eficiență în sistemul fiscal. Este un pas spre un sistem fiscal mai transparent, în beneficiul parteneriatului dintre stat și mediul de afaceri. Credem că stabilitatea economică se sprijină pe un parteneriat onest între stat și cetățean, în care regulile sunt aplicate egal și transparent pentru toți actorii din piață. În același timp, consolidăm mecanismele care asigură respectarea obligațiilor fiscale, astfel încât competiția în economie să fie una corectă, iar veniturile bugetare să fie colectate într-un mod echitabil. Ne dorim o administrație fiscală modernă, care sprijină activitatea economică, oferă predictibilitate mediului de afaceri și contribuie la stabilitatea finanțelor publice’, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în comunicat.

Conform sursei citate, una dintre măsuri vizează extinderea monitorizării fenomenului cesiunii de părți sociale.

‘În scopul prevenirii utilizării mecanismului de cesionare ca mijloc de evitare a achitării obligațiilor bugetare, actul normativ adoptat azi modifică articolul V din Legea nr. 239/2025. Analizele Ministerului Finanțelor și ANAF au evidențiat că instituirea opozabilității cesiunii părților sociale față de organul fiscal central doar în cazul asociatului care deține controlul nu este suficient de acoperitoare în ceea ce privește alte posibile situații relevate de practică’, se mai precizează în document.

Astfel, noua reglementare are în vedere extinderea sferei de aplicabilitate prin eliminarea referinței la ‘deținerea controlului’ și, în mod implicit, condițiile de opozabilitate a cesiunii față de organul fiscal central, precum notificarea acestuia și, după caz, constituirea de garanții, se vor aplica și în cazul transferului părților sociale deținute de către oricare dintre asociații societăților cu răspundere limitată.

În practică, această modificare înseamnă că transferul părților sociale dintr-o societate cu datorii fiscale nu va mai putea fi realizat formal fără ca autoritatea fiscală să fie informată în prealabil. Măsura contribuie la prevenirea situațiilor în care asociații ies din societate pentru a evita plata obligațiilor bugetare, asigurându-se astfel o responsabilitate fiscală reală și protejând interesele bugetului public.

Totodată, modificarea vizează întărirea disciplinei fiscale și consolidarea mecanismelor de recuperare a obligațiilor fiscale datorate de contribuabili, prin instituirea unor mijloace preventive în ceea ce privește utilizarea cesiunii părților sociale ca mijloc de evitare a achitării obligațiilor fiscale/bugetare, prin ieșirea formală dintr-o societate cu datorii a asociațiilor.

Actul normativ vizează, de asemenea, digitalizarea și debirocratizarea relației cu contribuabilul.

Astfel, prin actul adoptat joi ‘se elimină procedurile care au devenit redundante ca urmare a implementării noilor sisteme informatice’.

Astfel, se elimină prevederile din OUG 70/2024 referitoare la ‘Notificarea de conformare RO e-TVA’. ‘Având în vedere că Ministerul Finanțelor pune deja la dispoziția persoanelor impozabile decontul precompletat, notificarea diferențelor este considerată o activitate redundantă care ar genera sarcini administrative inutile; Această măsură elimină corespondența voluminoasă și simplifică radical interacțiunea cu administrația fiscală’, se precizează în comunicat.

Pe de altă parte, se suspendă, până la 31 decembrie 2026, obligația organului fiscal de a comunica clasa de risc fiscal la cererea scrisă a contribuabilului. Acest interval de timp este necesar pentru finalizarea proceselor de digitalizare (la nivelul MF/CNIF/ANAF) care vor permite accesarea automată a acestor date direct în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Totodată, Ordonanța cuprinde și modificări privind viitoarea procedură de autorizare a antrepozitelor pentru produse accizabile, aliniate cu observațiile primite în cadrul Consiliului Economic și Social. Modificările vizează menținerea capitalului de lucru la dispoziția operatorilor economici prin ajustarea cuantumului garanțiilor financiare și a criteriilor de risc.

Măsurile adoptate contribuie la modernizarea administrării fiscale, la consolidarea disciplinei în colectarea veniturilor bugetare și la simplificarea relației dintre contribuabili și autoritățile fiscale, cu scopul de a sprijini dezvoltarea economică și stabilitatea finanțelor publice.