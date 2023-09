Ciolacu: Nu mai suport cuvântul „excepții”. Mie mi s-a acrit de acest cuvânt

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, că nu va crește nicio taxă și că românii de rând nu vor fi afectați de reforma fiscală. În schimb, el a spus că nu vor mai fi „excepții” „Am distrus această țară cu 5000 de excepții”. Ciolacu spune că „excepțiile” înseamnă 75 de miliarde lei anual.

Întrebat, luni seara, la Antena 3 CNN, despre creșterea TVA cu 1 sau 2 procente, Ciolacu a spus că nu va exista așa ceva.

„Există niște raporarte de la Banca Mondială, de la FMI, de la Comisia Europeană unde există anumite recomandări. Un singur lucru m-a întrebat doamna președinte a Comisie, Ursula von der Leyen: „Marcel, ce venituri din PIB are România?”. Și i-am zis fără nicio reținere: „Cele mai mici din UE, respectiv 27%”. Plecăm de la această cifră. Nu o să cresc TVA, nu o să cresc TVA la alimente și la medicamente. Ar aduce austeritate adevărată. (…) Trebuie să învățăm din greșelile făcute atunci. În 2010 am tăiat 25% din veniturile oamenilor, am prăbușit consumul și mai mult – am mărit TVA de la 19% la 24%. În momentul acela am distrus toată puterea de cumpărare a românilor. De fapt, am transmis aceeași povară la toată lumea, indiferent de veniturile pe care le avem. O creștere a TVA cu un punct procentual îți aduce 0,5% în plus la inflație. E pentru prima dată după o lună de zile de când am fost numit prim-ministru am reușit să avem TVA cu o singură cifră și o să menținem prin toate măsurile. Nimeni nu ne-a impus nimic”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a mai spus că nu se mai mărește nicio taxă, dar dispar excepțiile.

„Noi am venit cu un pachet pe taote cele trei paliere. Nu poți să reglezi anumite măsurifiscale și veniturile bugetare dacă nu te uiți la toate palierele. Noi avem excepții. Eu nu mai suport cuvântul „excepții”. De când sunt prim-ministru mie mi s-a acrit de acest cuvânt. Cu cât îmi vin mai multe informații de la Finanțe cu privire la excepții la excepții… nu se poate așa ceva. Am distrus această țară prin 5000 de excepții într-o sută de acte normative. Niciunde în lume… Noi dorim acum să accedem la OECD. Intrăm în rândul țărilor dezvoltate. E mai important decât Schengen din punct de vedere economic. (…) Este foarte important. Eu nu am introdus taxe noi, am scos din excepții. Nu mai suportă statul român excepțiile. Intervii punctual cu excepții. Peste tot se întâmplă așa în lume. E ca perfuzia când ești bolnav. Îți pun perfuzia, nu te las să mori, dar când te simți pe picioarele tale îți scot perfuzia și te las să te descurci”, afirmă premierul.

Acesta a precizat că „excepțiile” înseamnă 75 de miliarde de lei anual, iar evaziunea fiscală în România înseamnă 160 de miliarde.