Circa trei sferturi dintre companiile globale au integrat IA în aproape toate inițiativele

Aproape trei sferturi dintre companiile globale (72%) au integrat și implementat la scară largă Inteligența Artificială (IA) în aproape toate inițiativele, însă doar o treime dintre acestea dispun de măsuri de control adecvate pentru modelele actuale dedicate noii tehnologii, arată studiul EY Responsible AI Pulse, publicat miercuri.

Conform cercetării, 99% dintre liderii executivi au declarat că sunt ‘cel puțin pe cale’ de a implementa pe scară largă IA, în timp ce aproape două treimi (63%) consideră că sunt pe aceeași lungime de undă cu consumatorii în ceea ce privește percepțiile referitoare la inteligența artificială și utilizarea acesteia.

Totuși, această perspectivă contrastează puternic cu concluziile recentului studiu EY AI Sentiment Index Study, care a constatat că, în medie, consumatorii sunt de peste două ori mai preocupați decât executivii în privința unor aspecte legate de inteligența artificială. Printre preocupările exprimate se numără măsura în care organizațiile nu își asumă responsabilitatea în situațiile de utilizare negativă a inteligenței artificiale (58% dintre consumatori, față de 23% dintre executivi), precum și nerespectarea de către organizații a politicilor și reglementărilor privind inteligența artificială (52% dintre consumatori, față de 23% dintre executivi).

‘Deși, la nivel individual, majoritatea companiilor dispun de principii privind utilizarea adecvată a inteligenței artificiale, în medie, organizațiile dețin măsuri de control solide doar pentru trei dintre cele nouă aspecte, printre care se numără responsabilitatea, conformitatea și securitatea’, se precizează în studiu.

Potrivit sursei citate, în rândul liderilor executivi, directorii generali (CEO) manifestă un scepticism și o prudență mai pronunțate, fiind constant cel mai puțin înclinați să afirme că organizațiile lor dispun de măsuri de control solide cu privire la Inteligența Artificială. Astfel, 18% din totalul celor chestionați afirmă că organizația lor dispune de măsuri de control robuste pentru echitatea și imparțialitatea IA, comparativ cu media de 33% la nivelul tuturor executivilor. În plus, doar 14% dintre directorii generali sunt de părere că sistemele lor de inteligență artificială respectă reglementările, în comparație cu 29% dintre colegii lor din conducerile executive.

‘Esențial de remarcat este faptul că directorii generali se apropie cel mai mult de percepțiile și atitudinile consumatorilor în ceea ce privește inteligența artificială, în comparație cu ceilalți lideri executivi. Nivelul mediu de preocupare în rândul directorilor generali față de principiile utilizării adecvate a inteligenței artificiale este de 38%, sub nivelul mediu în rândul consumatorilor (53%), dar semnificativ mai ridicat decât cel înregistrat în cazul celorlalte funcții de conducere, care variază între 23% și 28%. Deși liderii executivi cred pe deplin în potențialul tehnologiei, aproximativ jumătate dintre aceștia recunosc că este dificil să elaboreze sisteme de guvernanță pentru actualele tehnologii de inteligență artificială și că sistemele existente nu sunt pregătite pentru următoarea generație de tehnologii de inteligență artificială. Această situație este totuși cunoscută, iar 50% dintre organizații realizează investiții semnificative sau ample în elaborarea unor cadre de guvernanță pentru riscurile și provocările asociate acestor tehnologii emergente în domeniul inteligenței artificiale’, se notează în concluziile cercetării.

Cât privește viitorul, aproape toți liderii executivi se așteaptă să utilizeze tehnologii emergente de inteligență artificială în următorul an. În ciuda faptului că, la ora actuală, trei sferturi (76%) dintre companiile intervievate folosesc sau intenționează să utilizeze IA autonomă în următorul an, doar 56% sunt familiarizate cu riscurile asociate. ‘Discrepanțe și mai mari se înregistrează în alte domenii emergente, cum ar fi generarea de date sintetice, unde 88% dintre companii utilizează deja această tehnologie, însă doar 55% sunt conștiente de riscuri’, menționează documentul.

Studiul a fost realizat în perioada martie – aprilie 2025, în rândul a 975 de conducători executivi dintr-o gamă de șapte funcții, printre care directori generali, directori financiari, directori de resurse umane, directori de tehnologia informației, directori operaționali, directori de marketing și directori de risc. Respondenții au provenit din organizații cu venituri anuale de peste un miliard de dolari din toate sectoarele economice importante și din 21 de țări aflate în regiunile: America, Asia-Pacific (APAC) și Europa, Orientul Mijlociu, India și Africa (EMEIA).

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 392.995 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 51,2 miliarde de dolari, în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2024.

Prezentă în România din anul 1992, EY furnizează, prin intermediul celor peste o mie de angajați din România și Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale.