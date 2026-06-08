O firmă cu doi acționari câștigă 450 de milioane euro din 200 de contracte cu statul

La data de 2 iunie 2026, Guvernul României emitea un comunicat de presă cu privire la stadiul implementării Programului SAFE. Potrivit acestui comunicat, au fost semnate, anterior datei de 30 mai 2026, mai multe contracte de achiziție de echipamente cu utilizare duală, printre care se numără și „contractul privind achiziția de centre de date mobile și centre de operațiuni de securitate cibernetică”, pentru o valoare de 109.907.000 euro, informează Antena 3 CNN.

Acest contract a fost încheiat cu compania SC Logic Computer SRL, Guvernul precizând că realizarea investiției se va face integral în România.

Potrivit unor surse guvernamentale, afacerea constă în construirea a cinci Centre de Operațiuni de Securitate (SOC), la care se adaugă alte 11 centre de date mobile și o infrastructureă HPC (High Performance Computing).

Compania care și-a adjudecat această mega-afacere, SC Logic Computer SRL va executa centrele de operațiuni de securitate, restul fiind atribuit altei companii, pe nume SC BULL ROMANIA SRL.

Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, SC LOGIC COMPUTER SRL este controlată, în calitate de asociați persoane fizice, de către Laurenţiu Dumitrache (66 de ani) și Constantin Nica (59 de ani), ambii din București, care dețin câte 50% din capitalul social fiecare.

Compania se ocupă, potrivit ultimei înregistrări, de anul trecut, de la Registrul Comerțului, cu „comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații).

Cu ce instituţii publice au avut contracte