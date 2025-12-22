Comerţul britanic, în declin înainte de Crăciun

Retailerii din Marea Britanie au raportat o scădere accentuată a vânzărilor înainte de Crăciun şi sunt tot mai pesimişti în privinţa perspectivelor pentru începutul anului 2026, potrivit unui sondaj publicat de Confederation of British Industry (CBI), citate de Reuters.

Indicatorul CBI, care măsoară nivelul vânzărilor din retail comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a coborât la -44 în decembrie, de la -32 în noiembrie, semnalând o deteriorare semnificativă a activităţii comerciale.

Şi mai îngrijorătoare este evoluţia aşteptărilor pentru luna următoare: indicatorul privind vânzările anticipate a scăzut la -57, de la -24 în noiembrie. Este cel mai slab nivel înregistrat din martie 2021, când economia britanică era încă puternic afectată de pandemia de COVID-19.

Datele oficiale publicate tot vineri au confirmat această tendinţă negativă, arătând că vânzările cu amănuntul au scăzut luna trecută. Informaţiile se adaugă unei serii de indicatori care sugerează o încetinire a economiei britanice, înainte de prezentarea bugetului de la finalul lunii noiembrie de către ministrul de finanţe Rachel Reeves.

Sondajul CBI a fost realizat în perioada 24 noiembrie – 11 decembrie şi a inclus 161 de respondenţi, dintre care 60 au fost retaileri şi 85 angrosişti. Rezultatele indică o presiune tot mai mare asupra consumului şi un climat de afaceri fragil la intrarea în noul an.