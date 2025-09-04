Comisia Europeană a finalizat propunerea privind bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034

Comisia Europeană a adoptat, miercuri, un al doilea pachet de șapte propuneri sectoriale care completează cadrul pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Aceste acte juridice completează propunerea privind CFM 2028-2034 și acoperă următoarele domenii: programul privind piața unică și vămile; programul ‘Justiție’; programul Euratom pentru cercetare și formare; instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate nucleară și dezafectare; programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania; decizia privind asocierea peste mări și programul Pericles V.

Astfel, programul ‘Piața unică și vamă’ va aduce beneficii cetățenilor și întreprinderilor, stimulând finalizarea pieței unice a UE, eliminând barierele transfrontaliere și transnaționale și încurajând cooperarea între administrațiile naționale. Aceasta va asigura o protecție mai puternică a consumatorilor, va stimula măsurile de standardizare și va reduce sarcina administrativă în domeniile vamal, fiscal și antifraudă.

Programul va acoperi, de asemenea, dezvoltarea, producerea și difuzarea de statistici europene oficiale, care sunt esențiale pentru fundamentarea politicilor UE și sunt esențiale pentru un proces decizional bazat pe date concrete. Cu o finanțare de 6,2 miliarde de euro (dublu față de actualul buget pe termen lung al UE), programul privind piața unică și vămile consolidat va combina mai multe programe de sine stătătoare anterioare (Programul privind piața unică, Programul privind vămile, Instrumentul pentru echipamente de control vamal, Fiscalis și Programul Uniunii de luptă antifraudă) într-o singură strategie coerentă care ar trebui să mențină securitatea economică a UE.

De asemenea, programul ‘Justiție’, în valoare de aproape 800 de milioane de euro, va continua să sprijine cooperarea judiciară în materie civilă și penală, formarea judiciară și asigurarea accesului egal la justiție pentru toți cetățenii și toate întreprinderile. Acesta va sprijini, de asemenea, digitalizarea sistemelor judiciare și va promova în continuare independența și imparțialitatea sistemului judiciar. Cetățenii și întreprinderile europene vor beneficia de un spațiu european de justiție mai eficient, mai favorabil incluziunii, mai rezilient și mai digitalizat, bazat pe statul de drept, pe recunoașterea reciprocă și pe încrederea reciprocă.

Programul pentru cercetare și formare al Euratom va beneficia de 6,7 miliarde de euro pe durata programului până în 2032. Cu toate acestea, suma propusă pentru întregul viitor cadru financiar multianual va fi de 9,8 miliarde euro, se menționează în comunicat. Acest lucru va îmbunătăți și va sprijini siguranța, securitatea și garanțiile nucleare, radioprotecția, gestionarea deșeurilor radioactive, aplicațiile neenergetice ale științei nucleare, cum ar fi în domeniul asistenței medicale, și va menține competențele critice pe care sectorul nuclear trebuie să le dezvolte.

‘Aceasta va contribui la transformarea energiei de fuziune într-o sursă de energie viabilă, stimulând dezvoltarea industriei și inovarea în UE. Mai mult de jumătate din buget reprezintă contribuția UE la ITER, cel mai ambițios proiect de fuziune din lume. Scopul său este de a dovedi fezabilitatea științifică și tehnică a fuziunii ca o sursă de energie pe scară largă și fără carbon, bazată pe același principiu care alimentează Soarele nostru și alte stele’, transmite CE.

Pentru a îmbunătăți în continuare securitatea nucleară în Europa și în țările terțe, un nou Instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară și dezafectare, cu un buget de aproape 1 miliard de euro, va fuziona Instrumentul existent pentru cooperarea în materie de securitate nucleară și Programul de dezafectare. În plus, programul Ignalina va fi continuat în următorul CFM. Aceasta va sprijini Lituania în punerea în aplicare a dezafectării centralei nucleare de la Ignalina, contribuind astfel la securitatea nucleară, la sănătatea lucrătorilor și a publicului larg și la prevenirea degradării mediului.

Totodată, sprijinul pentru cele treisprezece țări și teritorii de peste mări (TTPM), inclusiv Groenlanda, va continua să fie acoperit de un instrument separat și consolidat în cadrul următorului CFM, cu o alocare de aproape 1 miliard de euro. TTPM au o importanță geopolitică și strategică deosebită pentru UE, deoarece joacă un rol vital ca avanposturi critice ale Uniunii în zonele lor geografice.

În cele din urmă, programul Pericles V va continua să continue lupta împotriva falsificării monedei euro. În calitate de monedă unică a zonei euro, euro reprezintă un interes european fundamental.

‘Programul Pericles V va contribui la prevenirea și combaterea contrafacerii și a fraudei legate de contrafacere, adaptându-se în același timp la amenințările noi și în continuă evoluție, consolidând astfel încrederea cetățenilor și a întreprinderilor în integritatea monedei euro’, se mai arată în comunicatul executivului comunitar.

Prin aceste acte juridice, Comisia își finalizează propunerea privind următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034, care se ridică la aproape 2.000 de miliarde euro în prețuri curente (sau 1,26% din venitul național brut al UE în medie între 2028 și 2034).

‘Prin pachetul de astăzi, finalizăm o propunere de buget care reflectă prioritățile Europei pentru următorul deceniu. Acesta oferă Uniunii mijloacele de a investi în competitivitate, reziliență și securitate și de a sprijini o Europă mai independentă și mai prosperă în anii următori. Așteptăm cu interes să discutăm propunerile noastre cu Parlamentul European și cu Consiliul’, a declarat comisarul pentru buget, luptă antifraudă și administrație publică, Piotr Serafin.

Viitorul buget pe termen lung al UE va fi discutat de statele membre în cadrul Consiliului, hotărând în unanimitate, cu aprobarea Parlamentului European pentru CFM. Normele privind sistemul de resurse proprii sunt stabilite periodic într-o decizie a Consiliului adoptată în unanimitate și aprobată de fiecare stat membru în conformitate cu procedurile lor naționale. Propunerile sectoriale fac obiectul procedurii legislative ordinare sau al unor proceduri specifice de adoptare, în funcție de temeiul juridic.