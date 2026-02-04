Comisia Europeană încă nu a decis dacă acordul comercial UE-Mercosur va fi aplicat provizoriu

Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a declarat marți că Comisia Europeană nu a decis încă dacă acordul comercial încheiat de UE cu blocul sud-american Mercosur va fi aplicat provizoriu până când Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) se va pronunța asupra compatibilității acestui acord cu dreptul comunitar, relatează agenția EFE.

Respectivul comisar european a transmis acest mesaj în timpul unei discuții la o comisie a parlamentului Irlandei, țară care, alături de Franța, Polonia, Austria și Ungaria, a votat în Consiliul UE împotriva acestui acord de liber schimb, aceste țări considerându-l o amenințare pentru propriile sectoare agricole.

Parlamentul European a decis prin vot să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru a verifica compatibilitatea cu dreptul comunitar a acordului comercial dintre UE și blocul sud-american Mercosur, ceea ce poate amâna mult timp ratificarea acordului, posibil chiar și până la doi ani.

Dar președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a susținut că o aplicare provizorie a acestui acord este posibilă din punct de vedere legal, chiar înaintea ratificării de către Parlamentul European, idee afirmată marți din nou de comisarul Christophe Hansen. ‘Mandatul dat de Consiliu este foarte clar (…) Comisia are posibilitatea de a opta pentru o aplicare provizorie. Dar până în acest moment nu a fost luată nicio decizie’, a spus comisarul european.

Acordul a fost votat în decembrie în Consiliul UE prin majoritate calificată. Franța a cerut și un vot pentru a garanta că acest acord nu va fi aplicat provizoriu înainte de ratificarea sa de către Parlamentul European. Totuși, o declarație pe această temă a fost retrasă atunci de pe ordinea de zi, la cererea Germaniei în special.

Germania speră ca acest tratat comercial să o ajute să-și revitalizeze industria, axată pe exporturi și confruntată cu scăderea competitivității în urma pierderii sursei de energie ieftine rusești și a deciziei președintelui american Donald Trump de a crește taxele vamale.

În schimbul înlesnirii accesului produselor industriale pe piața statelor din Mercosur, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în fața celor europene și de standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai ușor pe piața UE. Această situație dezavantajează fermierii europeni și statele UE cu sectoare agricole puternice.