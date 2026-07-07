Comisia Europeană: Piețele agricole din UE rămân solide în pofida incertitudinilor și a creșterii costurilor de producție

Piețele agricole din Uniunea Europeană (UE) vor rămâne solide în acest an, se arată în Raportul prospectiv pe termen scurt privind piețele agricole din UE, publicat luni de Comisia Europeană.

Raportul nu ia însă în considerare valurile de căldură actuale care afectează grav fermierii din întreaga Europă, deoarece datele utilizate au fost colectate înainte de apariția acestor fenomene meteo.

Conform Executivului comunitar, sectorul se confruntă în continuare cu incertitudini semnificative legate de repercusiunile conflictului din Orientul Mijlociu, de riscurile meteorologice, de bolile animalelor și de tensiunile comerciale persistente. Creșterea costurilor factorilor de producție exercită presiuni asupra marjelor producătorilor. Creșterea PIB-ului real este estimată la 1,1%, inflația se preconizează că va crește la 3,1% din cauza costurilor la energie, iar prețurile la alimente vor crește și ele. În același timp, perspectivele arată condiții favorabile pentru culturile din UE, preconizându-se randamente ale culturilor de iarnă care depășesc media istorică. Cu toate acestea, culturile de primăvară și de vară pot suferi din cauza căldurii și a lipsei de apă, în special în regiunile predispuse la secetă.

În ceea ce privește culturile arabile și specializate, se estimează că producția de cereale a UE în 2026-2027 va reveni la o medie de 273,7 milioane de tone, după randamente excepțional de ridicate în sezonul precedent. Producția de semințe oleaginoase este preconizată să crească cu 3,1%. Producția de culturi proteice este preconizată să scadă ușor, rămânând totuși peste medie, în timp ce producția de zahăr din UE este posibil să scadă, din cauza suprafeței mai mici ocupate de culturile de sfeclă de zahăr. Producția de ulei de măsline este preconizată să scadă față de redresarea anterioară a producției în 2024-2025, rămânând totuși peste medie în 2025-2026.

În cazul produselor de origine animală, se preconizează că oferta de lapte din UE va crește în 2026, ca urmare a creșterii randamentelor. Disponibilitatea sporită a laptelui crud poate stimula producția de unt, de brânzeturi, de zer și de lapte praf degresat, în timp ce exporturile rămân reziliente în pofida scăderii cererii din Orientul Mijlociu și a perturbărilor care afectează comerțul.

Se preconizează că producția de carne de vită din UE va scădea în 2026 și 2027 din cauza scăderii efectivului de bovine, menținând prețurile ridicate în pofida atenuării de la începutul anului. Carnea de oaie și de capră se confruntă cu presiuni similare din cauza scăderii efectivului și a provocărilor legate de boli. Producția și consumul de carne de porc ar urma să rămână stabilă, cu exporturi reziliente pe măsură ce prețurile scad. Producția de carne de pasăre este așteptată să crească, impulsionată de cererea puternică și prețurile ridicate, deși exporturile ar putea scădea în timp ce importurile cresc, a indicat Executivul comunitar.