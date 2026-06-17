Comisia salută acordul de referință privind drepturile revizuite ale pasagerilor care utilizează transportul aerian

Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul UE cu privire la revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din UE, acest acord de referință marcând prima revizuire a acestor norme în peste două decenii.

Conform unui comunicat al Executivului comunitar, acordul modernizează și consolidează drepturile pasagerilor aerieni din UE prin clarificarea dispozițiilor existente și prin consolidarea securității juridice pentru călători, companiile aeriene și autoritățile de aplicare a legii din întreaga Uniune.

‘Acordul politic include următoarele elemente-cheie: norme mai clare privind drepturile la despăgubiri pentru întârzieri și proceduri privind cererile de despăgubire; circumstanțe extraordinare; transparența tarifelor și bagajele de mână; domeniul de aplicare și informațiile privind pasagerii; îmbunătățirea drepturilor pasagerilor cu mobilitate redusă și cu handicap; și interzicerea politicilor de neprezentare pentru zborurile de întoarcere’, se menționează în comunicat.

Astfel, nivelul standard actual de protecție a pasagerilor aerieni este menținut: pasagerii pot solicita despăgubiri după o anulare sau o întârziere de 3 ore, în valoare de 250 euro pentru zborurile de mai puțin de 1.500 km, 400 euro pentru zborurile cuprinse între 1.500 km și 3.500 km și 600 euro pentru zborurile de peste 3.500 km.

‘Acest lucru asigură continuitatea și previzibilitatea atât pentru pasageri, cât și pentru companiile aeriene. Principala noutate este că, în cazul unei perturbări, companiile aeriene trebuie să informeze în mod proactiv pasagerii în termen de 96 de ore cu privire la drepturile lor și la procedura de solicitare a despăgubirilor. Pentru a asigura o gestionare mai eficientă a cererilor de despăgubire ale pasagerilor, procedurile sunt raționalizate’, subliniază sursa citată.

Circumstanțele extraordinare sunt prevăzute într-o listă, iar normele privind modul în care sunt aplicate au fost îmbunătățite, oferind o mai mare claritate și previzibilitate atât pentru pasageri, cât și pentru companiile aeriene. Acest lucru va contribui la o interpretare și o aplicare mai coerente ale normelor privind circumstanțele extraordinare în toate statele membre.

De asemenea, acordul consolidează transparența și comparabilitatea tarifelor pentru transportul aerian de pasageri, inclusiv în ceea ce privește taxele pentru bagajele de mână. Pasagerii vor fi mai bine pregătiți pentru a compara ofertele între companiile aeriene și platformele de rezervare, permițând alegeri mai informate. În același timp, companiile aeriene își păstrează libertatea de a-și stabili propriile structuri tarifare, se arată în comunicatul Executivului comunitar.

Sursa citată mai menționează că politicile de neprezentare pentru zborurile de retur sunt interzise. Aceasta înseamnă că pasagerilor care nu efectuează călătoria de plecare nu li se poate refuza îmbarcarea pe zborul de întoarcere. Companiile aeriene nu pot percepe o taxă pentru a permite pasagerilor să se îmbarce în zborul de întoarcere.

Domeniul de aplicare al regulamentului rămâne neschimbat: toate zborurile care pleacă din Uniunea Europeană sunt acoperite, în timp ce zborurile către UE rămân acoperite atunci când sunt operate de transportatori din UE. Pentru a spori și mai mult transparența, companiile aeriene din UE pot afișa o etichetă ‘Drepturile pasagerilor din UE’, informând pasagerii cu privire la drepturile aplicabile călătoriei lor.

Acordul marchează un important pas înainte și în consolidarea drepturilor pasagerilor cu mobilitate redusă. Aceștia vor beneficia de un sprijin îmbunătățit în timpul perturbărilor, iar echipamentele lor esențiale de mobilitate vor fi mai bine protejate.

‘Acordul de astăzi reprezintă un important pas înainte pentru pasagerii europeni și pentru sectorul aviației din Europa. Aceasta oferă în practică drepturi mai solide și mai clare pentru pasageri, îmbunătățește transparența și oferă securitate juridică companiilor aeriene și autorităților. Am găsit echilibrul corect: menținerea poziției de lider mondial a Europei în materie de protecție a pasagerilor, creând în același timp un cadru echitabil, previzibil și funcțional pentru industria aviatică. Acest acord demonstrează că Europa poate oferi soluții practice de care să beneficieze atât cetățenii, cât și întreprinderile. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European, Consiliului și Președinției pentru angajamentul și hotărârea lor de a ajunge la acest acord’, a declarat Apostolos Tzitzikostas, Comisar pentru Transport Sustenabil și Turism, citat în comunicat.

Conform CE, Parlamentul European și Consiliul vor trebui acum să aprobe în mod oficial acordul politic. După adoptarea și publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, normele revizuite se vor aplica după 12 luni.

Comisia a propus revizuirea cadrului UE privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian în 2013 pentru a clarifica normele existente și pentru a îmbunătăți aplicarea acestora atât pentru pasageri, cât și pentru companiile aeriene. Jurisprudența ulterioară a Curții de Justiție a Uniunii Europene a modelat și mai mult interpretarea drepturilor pasagerilor, subliniind necesitatea unor norme actualizate și coerente în întreaga Uniune. Acordul de luni încheie negocierile desfășurate în cursul președințiilor succesive ale Consiliului.