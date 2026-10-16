Comitetul Politic al USR a decis, în unanimitate, să voteze împotriva Guvernului Luca Niculescu

Comitetul Politic al USR a decis vineri, în unanimitate, ca parlamentarii partidului să voteze împotriva învestirii Guvernului Luca Niculescu.

USR nu va gira, prin votul său, ‘întoarcerea la practicile care au blocat modernizarea’ României, se arată într-un comunicat transmis de Uniunea Salvați România.

‘Un Guvern care va fi condus de la sediul PSD și care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susținerea noastră. România are nevoie de un Guvern funcțional, dar nu cu orice preț. USR nu va gira o nouă guvernare în care românii să plătească nota de plată, în timp ce aceiași oameni care au jecmănit țara își sporesc puterea, privilegiile și cutiile de pantofi. USR își va continua munca pentru români din opoziție. Vă promit că vom sta cu ochii pe ei și pe fiecare mișmaș pe care vor încerca să-l facă. Nu o să le meargă. Și vom construi cu determinare aceea alianță politică reformistă care să câștige următoarele alegeri’, a declarat președintele partidului, Dominic Fritz.

USR consideră că România are nevoie de stabilitate politică construită pe reforme ‘reale’, responsabilitate în cheltuirea banului public, independența justiției și respect față de cetățeni, ‘nu pe conservarea unui sistem de privilegii’, se arată în comunicat.

‘PSD încearcă să prezinte drept o soluție de stabilitate politică revenirea la un model de guvernare bazat pe risipirea banilor publici, protejarea privilegiilor și blocarea reformelor de care România are nevoie’, precizează USR.