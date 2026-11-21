Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, vineri seara, într-o conferință de presă la Sibiu, că propunerea de reducere a numărului de parlamentari este practic definitivată de grupurile parlamentare ale PNL și USR și urmează să fie prezentată în perioada următoare.

‘Vom face această propunere, dar mi se pare că este corect să fie făcută de grupurile care susțin această propunere și se lucrează la această propunere. Practic, este definitivată de către grupurile USR și PNL și mi se pare de bun-simț să o prezinte colegii care au lucrat la acest proiect’, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat când va fi prezentată inițiativa și cu cât ar urma să fie redus numărul parlamentarilor, liderul liberal nu a avansat o cifră și nici un calendar precis.

Bolojan a explicat că reducerea numărului de parlamentari nu a putut fi promovată în perioada în care a condus Guvernul deoarece nu a existat un acord între partidele din coaliție.

‘Nu a fost un acord nici pe reducerea numărului de parlamentari, nici pe reorganizarea administrativă. Aceasta este realitatea. Acum nu mai avem niciun fel de constrângere și vom propune reducerea numărului de parlamentari, o formulă cât se poate de serioasă’, a afirmat președintele PNL.

El a adăugat că partidul va pregăti și o propunere privind reorganizarea administrativ-teritorială, subliniind că o asemenea reformă trebuie fundamentată pe soluții concrete, nu doar pe anunțuri politice.