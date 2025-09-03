Compania aeriană românească AnimaWings a transportat peste 300.000 de pasageri în sezonul estival

Compania aeriană sută la sută românească AnimaWings a operat, în perioada iunie-august, aproximativ 2.000 de zboruri interne şi internaţionale, înregistrând un total de peste 300.000 de pasageri. Paris, Stockholm şi Larnaca s-au numărat printre cele mai populare destinaţii în această vară. Din totalul călătoriilor la business class din acest sezon, mai bine de jumătate au fost rezervate de pasagerii AnimaWings, conform estimărilor companiei aeriene.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, gradul mediu de ocupare al aeronavelor AnimaWings în perioada estivală a fost de aproximativ 80%. Profilul pasagerului AnimaWings arată un interes crescut pentru eficienţă şi mobilitate, astfel că 95% dintre pasagerii de pe rutele internaţionale au călătorit cu troller de cabină, inclus în preţul biletului, conform politicii de bagaje a companiei.

Printre preferinţele pasagerilor s-au numărat şi serviciile ce aduc mai mult confort la bord, respectiv catering cald, locuri Premium şi opţiunea de a călători la bord alături de animalele de companie.

„Modelul nostru de companie full service se traduce prin faptul că zburăm pe aeroporturi principale, cu avioane fabricate în ultimii doi ani şi servicii premium. Am anticipat corect apetitul pentru Business Class atunci când am configurat aeronavele, iar cererea confirmă că pasagerii români sunt tot mai atenţi la confort şi la experienţa completă de călătorie”, a declarat Marius Pandel, preşedintele AnimaWings.

În topul destinaţiilor preferate de pasagerii AnimaWings în această vară s-au aflat Paris, Stockholm, Larnaca, Ibiza şi Cluj, pe segmentul de zboruri regulate. În ceea ce priveşte cursele charter, cele mai solicitate au fost Antalya, Creta, Tenerife, Kefalonia şi Hurghada.

AnimaWings adaugă 12 rute noi şi estimează o dublare a numărului de pasageri

Începând din această toamnă, AnimaWings îşi extinde reţeaua şi operează 12 rute noi, care conectează Bucureşti, Timişoara, Craiova, Cluj şi Iaşi cu destinaţii importante din Europa şi Orientul Mijlociu. Printre acestea se numără cursele Bucureşti – München, Bucureşti – Praga, Bucureşti – Sofia, Bucureşti – Tel Aviv, dar şi zboruri directe din Bucureşti, Timişoara, Craiova, Cluj şi Iaşi către Istanbul, respectiv Timişoara – Dubai.

În perioada septembrie-decembrie, compania va opera peste 2.500 de zboruri, dintre care 50% pe rute domestice, cu piloţi ce au o experienţă de peste 3.000 de ore de zbor, şi estimează o dublare a numărului de pasageri faţă de sezonul estival.

Zborurile sunt operate cu aeronave Airbus A220, un model de ultimă generaţie, recunoscut pentru eficienţa operaţională, confortul sporit şi tehnologia de avangardă. Livrate începând cu decembrie 2024, avioanele fac parte din comanda de 12 unităţi contractată de companie pentru extinderea flotei în următorii ani. În următoarele săptămâni, AnimaWings va recepţiona cea de-a cincea aeronavă A220 nouă, care va sprijini consolidarea reţelei de zboruri regulate.

„Următorul pas firesc pentru noi este aderarea la o alianţă aeriană. Calitatea produsului nostru de aviaţie – modern, fiabil şi orientat către pasager – ne recomandă pentru astfel de colaborări şi ne permite să oferim clienţilor acces la o reţea globală de destinaţii şi beneficii suplimentare”, a mai declarat Marius Pandel.

În linie cu planurile de dezvoltare, AnimaWings îşi consolidează şi segmentul business. Compania oferă soluţii variate de transport aerian pentru companii – de la zboruri charter exclusive la servicii regulate cu condiţii comerciale personalizate. Peste 60 de clienţi corporate folosesc deja serviciile AnimaWings, iar peste 200 de abonamente pentru bilete de avion au fost achiziţionate de companii şi organizaţii non-profit, confirmând încrederea în fiabilitatea şi frecvenţa zborurilor.

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour, care oferă pasagerilor călătorii în regim de curse regulate sau charter, implementând sisteme, proceduri şi protocoale de siguranţă la un standard excepţional. Aflată în continuă expansiune, compania aeriană îşi va mări flota în următorul semestru cu încă 2 avioane de tip Airbus A220-300, iar până la finele lui 2026, planul de extindere al flotei AnimaWings vizează un total de 12 aeronave.