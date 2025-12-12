Concordia: Menținerea salariului minim actual este singura decizie responsabilă pentru protejarea locurilor de muncă

Confederația Patronală Concordia solicită Guvernului să ia decizia responsabilă de menținere a salariului minim la nivelul actual pentru 2026, asigurând astfel protejarea locurilor de muncă și a stabilității economice, se arată într-un comunicat transmis, joi, AGERPRES.

Confederația consideră că după o creștere cumulată de aproximativ 85% în ultimii cinci ani – una dintre cele mai accelerate din EU – economia românească are nevoie de timp pentru a se adapta și a consolida locurile de muncă existente.

Mediul privat nu mai poate absorbi noi costuri suplimentare, iar o creștere a salariului minim ar afecta chiar salariații cu venituri mici, prin reducerea oportunităților de angajare și presiuni suplimentare asupra costurilor companiilor, susțin patronatele.

Potrivit Concordia, păstrarea salariului minim la nivelul actual permite atingerea unor obiective critice: predictibilitate – stabilizarea costurilor pentru companii într-o perioadă de volatilitate economică și fiscală accentuată; securitatea angajaților – protejarea locurilor de muncă vulnerabile; evitarea inflației – prevenirea efectelor în lanț ar amplifica presiunile inflaționiste și ar eroda câștigul real al angajaților; limitarea economiei informale – o creștere peste capacitatea de absorbție a pieței ar accelera munca nedeclarată și ar genera pierderi majore pentru buget; protejarea competitivității – exportatorii români sunt deja presați de scăderea cererii internaționale și concurența din piețele externe.

Concordia subliniază că majorările salariale sustenabile pot veni doar însoțite de creșterea productivității și a competitivității, nu exclusiv prin decizii administrative. ‘Vom putea susține salarii mai mari pe măsură ce România face tranziția către o economie cu valoare adăugată mare și dispune de oameni cu competențele potrivite pentru aceste industrii’, punctează Confederația Patronală.

Ca pârghii reale de creștere economică și stimulare a competitivității Concordia susține stabilitate fiscală și predictibilitate; simplificare administrativă și debirocratizare; acces facil la fonduri europene; digitalizare accelerată; investiții în competențe digitale și formare profesională; sprijin concret pentru cercetare și dezvoltare; instrumente financiare adecvate pentru IMM-uri; eficientizarea cheltuielilor statului.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești. Cu o contribuție de 30% în PIB și peste 450.000 de angajați în 3.900 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin, Concordia este singura organizație din România membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).

Potrivit prim-ministrului Ilie Bolojan, săptămâna viitoare se va lua o decizie în ce privește nivelul salariului minim pentru anul 2026 și că va fi adoptată o ordonanță de urgență în acest sens.