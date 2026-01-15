Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit în creștere la 27,14 miliarde euro, în primele 11 luni

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 27,140 miliarde euro, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, comparativ cu 26,060 miliarde euro în perioada ianuarie-noiembrie 2024, informează Banca Națională a României (BNR), printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, în structura acestuia, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 260 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 11 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 1,012 miliarde euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 339 milioane euro.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 7,587 miliarde euro (comparativ cu 5,358 miliarde euro în perioada ianuarie – noiembrie 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 5,023 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2,564 miliarde euro.

În perioada ianuarie – noiembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 24,002 miliarde euro, până la 227,512 miliarde euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 178,599 miliarde euro la 30 noiembrie 2025 (78,5% din totalul datoriei externe), în creștere cu 14,2% față de 31 decembrie 2024, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat nivelul de 48,913 miliarde euro (21,5% din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,7% față de 31 decembrie 2024.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17% în perioada ianuarie – noiembrie 2025, comparativ cu 21,5% în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 noiembrie 2025 a fost de 6 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2025 a fost de 103,5%, comparativ cu 103,6% la 31 decembrie 2024.