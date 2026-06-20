Corecţia acţiunilor SpaceX şterge aproape toate câştigurile investitorilor medii care au cumpărat după listare

Investitorii medii care au cumpărat acţiuni SpaceX pe bursă după debutul spectaculos al companiei au pierdut aproape toate câştigurile obţinute iniţial, după două zile consecutive de scăderi puternice ale cotaţiei titlurilor, transmite CNBC.

Acţiunile SpaceX au închis joi în scădere cu 3,6%, la aproximativ 185 de dolari pe titlu. Preţul mediu ponderat cu volumul tranzacţiilor din ultimele cinci zile a fost de 181,71 dolari, ceea ce înseamnă că investitorul mediu care a cumpărat după oferta publică iniţială se află acum foarte aproape de pragul de rentabilitate.

După listarea record de săptămâna trecută, acţiunile au urcat de la preţul IPO de 135 de dolari până la un maxim intraday de peste 225 de dolari marţi, pe fondul entuziasmului investitorilor. De atunci însă, titlurile au pierdut aproximativ 20% din valoare, revenind la nivelurile de tranzacţionare din a doua zi după debut.

Corecţia reduce, dar nu elimină, câştigurile investitorilor individuali care au primit acţiuni direct în cadrul ofertei publice prin platforme precum Robinhood, Fidelity sau SoFi. Aceştia au cumpărat la preţul de 135 de dolari şi rămân pe profit chiar şi după reculul recent.

Scăderea reflectă o schimbare rapidă a sentimentului pieţei. După ce capitalizarea bursieră a SpaceX s-a apropiat temporar de 3.000 de miliarde de dolari, investitorii au început să reevalueze dacă aprecierea extrem de rapidă a acţiunii poate fi susţinută de rezultatele financiare şi perspectivele companiei.

Chiar şi după retragerea din ultimele zile, acţiunile SpaceX rămân cu aproximativ 37% peste preţul de listare, iar compania continuă să se numere printre cele mai valoroase firme listate din Statele Unite.