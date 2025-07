Corina Martin: Cheltuim cel mai puțin din Europa pe promovare. Avem 95% turiști români și 5% turiști străini

România are nevoie de o strategie națională pentru promovarea destinațiilor turistice. Țara noastră investețe extrem de puțin în comparație cu vecinii, fiind pe ultimul loc în Europa la acest capitol, a declarat Corina Martin, președintele patronatului RESTO Constanța, în cadrul conferinței „Constanța, destinația viitorului”, organizat de Antena 3 CNN cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța, Cazinoului din Constanța și Consiliului Județean Constanța.

„Aseară chiar am folosit ca termen esențial această coerență în materialul pe care l-am trimis către guvern. Am avut o întâlnire săptămâna trecută și am avut termen până aseară să formulăm trei probleme, cele mai importante, și soluții. Coerența și lipsa de continuitate sunt cele mai mari probleme pe care și în turism le-am înfruntat, nu doar în mediul economic.

La Constanța avem astăzi cel mai mare număr de OMD-uri, în întregul județ, din toată țară. Sunt între cei care au luptat în lini întâi care a luptat pentru a avea legislație care să fundamenteze aceste OMD-uri. În 2006, când ne-au fost luate plajele la Ministerul Mediului, noi am fondat primul și cel mai puternic parteneriat public privat din turismul din România. Altfel spus nouă UAT-uri, două consilii județene, toate patronatele hoteliere și patronatul ANAT am înființat împreună acest parteneriat public privat. Nu aveam legislație și a trebuit să luptăm pentru a avea legislație care să fundamenteze parteneriat public privat în turism. Azi acest parteneriat activează și performează sub forma OMD. Unele funcționează mai bine, altele mai puțin. La Constanța avem cele mai mule, am făcut o școală bună între mediul privat și mediul public și asta se vede. Începem să avem un produs turistic coerent care să fie armonizat între viziunea administrației publice locale și ce avem noi nevoie ca și patronate, ca și operatori.

Eu consider, și de mulți ani militez pentru acest obiectiv, că împreună trebuie să dezvoltăm și să promovăm destinația. România suferă la nivel de destinație turistică de lipsă de promovare. Avem 95% turiști români și 5% străini. Cheltuim cel mai puțin din Europa pentru promovare. În ultimii ani România a avut un buget de promovare de 1,5 milioane de euro pe an iar Viena, nu Austria, a avut 35 de milioane de euro pe an. Grecia, 50 de milioane de euro pe an. Turcia a anunțat un plan strategic care va ajunge la 200 de milioane de dolari în următorii cinci ani. Și vorbim de destinații care nici nu au nevoie de promovare.

România investește extrem de puțin. Nu doar în promovare, ci și în coerență, în armonizare.. Nu există strategie națională, de aceea trebuie să ne organizăm local. Noi trebuie să ne ocupăm de a construi, promova și armoniza acest produs. Rezultatul trebuie să fie un număr cât mai mare de turiști. Nu vindem o cameră de hotel sau o masă la restaurant. Vindem experiențe, și despre experiențe e vorba acum în turismul mondial. Cred că se vede că și în administrația publică și în zona privaților dialogul e consistent”, a declarat Corina Martin în cadrul conferinței.