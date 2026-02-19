MEDAT va reglementa situația închirierii în scop turistic a apartamentelor și camerelor

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) va reglementa într-un timp foarte scurt situația închirierii în scop turistic a tuturor apartamentelor și camerelor prin atribuirea unui număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, la Eforie Nord, Alin Grigore, director general la Direcția Generală Turism din minister.

‘Referitor la apartamentele și camerele de închiriat, există un regulament european privind închirierea pe termen scurt a acestor unități de cazare. În perioada imediat următoare, vom implementa cerințele europene. În esență, vom oferi tuturor apartamentelor și camerelor de închiriat un număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere. Prin regulamentul european, avem și obligativitatea de a realiza, împreună cu celelalte state membre, un punct unic unde toate platformele să descarce datele pentru o mult mai bună comunicare și transparentizare a acestor unități’, a precizat directorul.

El a adăugat că se are, totodată, în vedere simplificarea procedurilor pentru închirierea în scop turistic a apartamentelor și camerelor.

‘În momentul de față, atât apartamentele cât și camerele de închiriat trebuie să parcurgă același proces ca și un hotel, ca și o pensiune, iar în unele cazuri se ajunge la un proces destul de birocratic’, a mai afirmat Alin Grigore.

Acesta a menționat că angajați ai Direcției de Control din cadrul Direcții Generale Turism fac verificări pe teren ‘în urma sesizărilor venite din partea cetățenilor, fie că e vorba de petiții, de scrisori sau de adrese pe care le primim la minister pe e-mail sau la registratură’.

‘Totodată, în funcție de situații și de specific, ne și autosesizăm dacă situația o impune’, a subliniat directorul din MEDAT.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), în parteneriat cu Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), a început să pregătească, încă din luna februarie, deschiderea sezonului estival din acest an – Litoralul românesc, desfășurat în cadrul inițiativei ‘Anul calității în turism’.

În acest sens a fost organizat un infotrip, care a inclus vizite în stațiunile de pe litoral, tururi ale unor investiții recente și unități hoteliere. Ședința de miercuri cu reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai instituțiilor de control, ai patronatelor din turism și ai operatorilor economici a fost anulată din cauza vremii nefavorabile.