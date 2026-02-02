Cristian Erbașu: Ritmul lucrărilor la planșeul Unirii ar putea accelera, în funcție de bugetul alocat

Ritmul lucrărilor la planșeul Unirii ar putea accelera, în funcție de bugetul alocat pentru anul acesta, a declarat duminică directorul general al Construcții Erbașu, Cristian Erbașu.

‘Suntem în acest moment la peste 30% din această lucrare în execuție și mai mult ca sigur putem să progresăm destul de mult, în funcție de bugetul alocat pe acest an. Teoretic, această lucrare ar trebui finalizată în 2027, spre final, dar dorința asocierii este ca ea să se termine cât mai repede. Nu știu dacă vom reuși în acest an. Într-adevăr, este necesară o finanțare suplimentară, nu suplimentară față de contract, ci suplimentară față de bugetarea inițială pe 2026. Una este dacă se va bugeta la nivelul Ministerului Dezvoltării o sumă de 900 de milioane, cât este suma cu tot cu TVA rămasă, alta este dacă se vor bugeta doar 300 de milioane, însă noi am făcut progres din punct de vedere tehnic și administrativ. Lucrarea a progresat în continuare, chiar dacă poate finanțarea a mai întârziat’, a afirmat Cristian Erbașu într-o conferință de presă.

El a punctat că faza întâi și a doua a proiectului sunt aproape de final și că vor demara și următoarele etape.

La rândul său, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că va solicita asigurarea din bugetul național a cotei de 20% pe care unitățile administrativ-teritoriale (UAT-urile) trebuie să o folosească din resurse proprii pentru a primi finanțare prin Programul Anghel Saligny.

‘În construcția bugetului vom solicita – pentru că este o lucrare de interes național, și nu o lucrare de interes local – asigurarea din bugetul național a cotei de 20% pe care, conform ultimei ordonanțe de urgență, UAT-urile trebuie să o folosească din resurse proprii pentru a primi finanțare din Programul Anghel Saligny. Ne vom asigura că acest procent aferent UAT Sector 4 va exista, iar odată ce aceste condiții sunt îndeplinite, din discuțiile pe care le-am purtat în coaliție, aceste sume de bani vor fi cu certitudine alocate. (…) Este de neconceput să lăsăm o gaură în mijlocul orașului. (…) Este un lucru pe care cu certitudine nu și-l dorește nimeni și ar arăta o lipsă de respect majoră pentru cetățenii Bucureștiului și ai României, mult încercați în ultimul an de austeritate’, a spus Băluță.

În altă ordine de idei, el a anunțat că în cursul acestui an pasajul de la Apărătorii Patriei va fi finalizat.