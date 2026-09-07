Cumpărăturile pentru întoarcerea la școală accelerează în august, interesul pentru caiete crește cu 372%, iar pentru creioane cu 309%

Pe măsură ce se apropie începutul noului an școlar, românii își îndreaptă tot mai mult atenția către produsele esențiale pentru școală. Datele Compari.ro pentru perioada 2-28 august indică o creștere puternică a vizualizărilor în principalele categorii asociate revenirii la școală, comparativ cu perioada comparabilă precedentă, în frunte cu caietele (+372%), creioanele (+309%) și penarele (+139%).

Ghiozdanele, una dintre categoriile cel mai strâns asociate cu începutul anului școlar, au înregistrat o creștere de 86%. Interesul a crescut și pentru mape și dosare, cu 84%, stilouri, cu 107%, markere evidențiatoare, cu 127%, și pixuri roller, care au înregistrat o creștere de 158%.

Unele categorii mai mici de rechizite școlare au înregistrat creșteri și mai puternice în această perioadă. Vizualizările pentru creioane mecanice au fost de aproape șase ori mai mari decât în perioada anterioară, în timp ce interesul pentru ascuțitori a crescut de cinci ori. Vizualizările pentru radiere aproape s-au cvadruplat, iar riglele au înregistrat o creștere de aproape șapte ori. O tendință similară s-a observat și în cazul produselor destinate activităților creative: interesul pentru culorile tempera a crescut de aproape cinci ori, vizualizările pentru acuarele au fost de peste două ori și jumătate mai mari, iar interesul pentru carioci aproape s-a dublat.

Efectul Back to School se observă și dincolo de zona rechizitelor. Vizualizările pentru treninguri de copii au crescut cu 154%, iar cele pentru încălțăminte pentru copii cu 48%. Și produsele folosite pe parcursul zilei de școală au atras mai mult interes: sticlele de apă au înregistrat o creștere de 39%, termosurile de 32%, iar caserolele pentru prânz de 22%.

Cărțile s-au remarcat, de asemenea, în această perioadă, numărul vizualizărilor dublându-se față de perioada comparabilă precedentă. Tendința contrastează cu evoluția unor categorii de tehnologie asociate studiului, unde interesul a scăzut: vizualizările pentru căști și tastaturi au scăzut cu aproximativ 13% în ambele cazuri, în timp ce monitoarele au înregistrat o ușoară scădere, de 1%.

Alte categorii de tehnologie au rămas relativ stabile. Vizualizările pentru laptopuri au crescut cu doar 4%, cele pentru imprimante cu 6%, iar cele pentru genți și rucsacuri de laptop cu 5%. Creșterea mai moderată poate reflecta ciclul diferit de achiziție al acestor produse: spre deosebire de rechizite și alte produse de uz școlar cumpărate frecvent, laptopurile, tabletele sau imprimantele nu sunt, de regulă, înlocuite la începutul fiecărui an școlar și reprezintă achiziții cu o valoare mai mare, pentru care decizia este luată mai atent.