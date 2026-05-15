GymBeam domină competiția organizată de Compari.ro: Rezultatele primei ediții „Magazinul Anului” în România

Compari.ro, principala platformă de comparare a prețurilor din România și parte a Heureka Group, anunță câștigătorii primei ediții locale a competiției „Magazinul Anului 2025”. În cadrul evenimentului, desfășurat pe 14 mai, GymBeam a fost desemnat marele câștigător. În total, au fost acordate 20 de premii, în trei categorii principale: Calitate, Popularitate și Marele Premiu. Competiția recunoaște cele mai performante magazine online și branduri din România, confirmând liderii actuali ai pieței de e-commerce.

Competiția, care are o tradiție consolidată în Europa Centrală și de Est, se concentrează pe calitatea serviciilor oferite de magazinele online, așa cum este percepută direct de către consumatori. Clasamentul final se bazează pe voturile comunității și pe evaluările adunate în urma achizițiilor verificate, oferind o imagine clară asupra încrederii de care se bucură retailerii pe piața locală. Procesul de votare s-a desfășurat în perioada februarie – aprilie, acest interval servind drept cel mai important test pentru capacitatea magazinelor de a gestiona volumele mari de comenzi, menținând în același timp un standard ridicat de satisfacție a clienților.

Prima ediție în România: Câștigătorii categoriilor principale

La prima ediție organizată în România, câștigătorii au fost anunțați pentru 10 subcategorii de Calitate și 8 subcategorii de Popularitate. Premiile de Popularitate au fost determinate prin votul publicului, în timp ce premiile pentru Calitate au fost acordate pe baza rezultatelor anuale din programul „Magazin de Încredere” al Compari.ro.

Marele premiu, „Magazinul Anului 2025”, a mers către GymBeam care a ocupat, de asemenea, locul întâi la categoria Calitate pentru segmentul sport & fitness și a câștigat un premiu de Popularitate. Distincția „Magazinul Anului” certifică magazinul cu cea mai bună performanță generală și cel mai ridicat nivel de satisfacție al clienților din întregul ecosistem.

Câștigătorii Premiilor de Calitate, care reprezintă excelența în servicii și fiabilitate, sunt: AnveloStar (auto-moto), LL Store (casă & grădină), Suplimente Originale (frumusețe & sănătate), Photosetup (hobby, artă & cadouri), QWERTY (IT&C), Dekada Kids (jucării & divertisment), BebeBliss (mămici & bebeluși), RohBoutique (modă & accesorii), GymBeam (sport & fitness) și DronShop (telefoane & gadgeturi).

La categoria Premiul de Popularitate, pe baza preferințelor și voturilor consumatorilor români, următoarele magazine au ocupat primele locuri: VagAuto (auto-moto), vidaXL (casă, grădină & construcții), Tulli (jucării & jocuri), Telefonul Tău (electronice & telefoane mobile), GymBeam (sport & fitness), evoMAG.ro (calculatoare), Spring Farma (frumusețe & sănătate) și Vexio (Magazin Universal). În plus, premiul pentru Performanță Marketplace a fost câștigat de TYPEC, în timp ce Premii Speciale au fost acordate către TYPEC, eJuniorul și evoMAG.

O seară de celebrare a industriei

Evenimentul a reunit lideri importanți ai industriei, printre care David Chmelař, CEO al Heureka Group, și Sorin-Adrian Dochian, Country Manager al Compari.ro, alături de reprezentanți ai celor mai performante branduri de e-commerce din România.

„Prima ediție a competiției Magazinul Anului în România demonstrează ce contează cu adevărat pentru clienții locali, în mediul online. Succesul acestor platforme evidențiază faptul că adevărata performanță în e-commerce este construită pe baza încrederii autentice și sustenabile a consumatorilor. Compari.ro evoluează în prezent către un marketplace de e-commerce complet. Această tranziție strategică vizează unificarea peisajului fragmentat de retail din România, oferindu-le comercianților locali o platformă puternică pentru a ajunge la o audiență mai largă”, a declarat Sorin-Adrian Dochian, Country Manager al Compari.ro.