D. Pîslaru, după promulgarea legii pensiilor magistraţilor: Oficial, vom comunica CE îndeplinirea acestui jalon PNRR in valoare de 231 milioane Euro

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pîslari declară, după promulgarea legii pensiilor magistraţilor, că România va comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon PNRR in valoare de 231 milioane Euro, luni urmând să aibă o discuţie cu coordonatoarea PNRR din partea Comisiei, pentru clarificări.

”Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat azi reforma pensiilor speciale ale magistraţilor propusă de guvernul condus de Ilie Bolojan. Prin-ministrul însuşi a fost ieri la Bruxelles şi penru a susţine cauza României Le mulţumesc amândurora pentru contribuţia lor la cel mai înalt nivel. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial, vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon PNRR in valoare de 231 milioane Euro, respectând procedura formală”, anunţă ministrul Investiţiilor Europene Dragoş Pîslaru.

El precizează că pasul final va fi făcut luni, când va avea întâlnirea oficială de lucru cu Céline Gauer, coordonatoarea PNRR din partea Comisiei Europene.

”Discuţie care ne va oferi claritate pe marginea acestui subiect”, adaugă ministrul.

El dă asigurări că va depune toate eforturile pentru ca România să beneficieze de toţi banii europeni alocaţi.

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor. El a apreciat că ”recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră”, dar menţionează că va susţine măsurile legislative şi administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea.