Niculescu (ANRE): O criză energetică, odată începută, se termină undeva în 3-5 ani

Piața este prima care reacționează în cazul unei crize energetice iar guvernele își iau măsuri după ce intervine piața, însă odată începută o criză energetică, ea se termină undeva după 3-5 ani de zile, după cum ne-o arată istoria, a declarat, luni, la conferința ‘Tendințe Economice 2026’, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.

‘Cum ați pus presiune pe ANRE pentru a reduce costurile din economie, practic ne transformați așa în principala instituție care are rolul de a salva economia, reducând costurile. Oricât de mult ne-ar plăcea rolul acesta de erou, din păcate nu avem toate atribuțiile necesare să îl îndeplinim. Voi începe cu începutul și vă voi spune că, așa cum s-a întâmplat în criza declanșată de invazia Federației Ruse în Ucraina, la fel se întâmplă și ca urmare a acestei crize odată cu încetarea războiului în zona Iran. Piața este prima care reacționează. Guvernele și statele își iau măsuri după ce intervine piața și volatilitatea prețurilor în piață. Vedem, și experiența ne arată, că aceste efecte sunt de durată. Dacă ne gândim la faptul că primele creșteri de prețuri la energie electrică și gaze naturale au venit înainte să înceapă invazia din februarie 2022 și că am ieșit din schema de plafonare-compensare la energie electrică la data de 1 iulie 2025, iar la gaze naturale tocmai a fost prelungită într-o formă puțin diferită până la 31 martie 2027, putem să constatăm împreună că, odată începută o criză energetică, ea se termină undeva după 3-5 ani de zile. Cam asta este estimarea de timp pe care istoria ne-o arată la gaze naturale, mai ales, prelungindu-se schema cu încă un an de zile’, a afirmat Niculescu.

Acesta a subliniat că autoritățile trebuie să rămână atente la ceea ce se întâmplă pe piața țițeiului și a gazelor naturale.

‘Deci, pentru ca piața ca să reacționeze și ca să intre din nou pe făgașul concurențial, evident că trebuie să se liniștească orice fel de influență externă asupra pieței, statele, guvernele să nu mai intervină prin intervenții punctuale și atunci redevine o piață cu adevărat liberă. Între timp, intervenim atunci când trebuie să intervenim. Trebuie să rămânem în continuare cu ochii pe minge, foarte focusați la ce se întâmplă, atât în piața produselor petroliere, cât și a gazelor naturale, pe ceea ce înseamnă modificări. Nu mi-aș dori să vedem din nou intervenții în piață, cum am văzut în perioada 2021-2022, dar atunci când lucrurile vor impune astfel de măsuri, sunt convins că toate autoritățile și inclusiv ANRE, nu vor ezita să impună aceste măsuri de corecție în așa fel încât până la urmă consumatorii, atât casnici, cât și non-casnici, să fie protejați de aceste fluctuații mari de preț’, a punctat șeful ANRE.

Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA) organizează, luni, cea de-a patra ediție a conferinței ‘Tendințe Economice 2026’, ce reunește factori de decizie, experți și reprezentanți ai mediului de afaceri pentru a trasa principalele direcții ale evoluțiilor macroeconomice, energetice și antreprenoriale ale anului în curs.

Agenția Națională de Presă AGERPRES este unul dintre partenerii media ai evenimentului.